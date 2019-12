F-Secure Sense router

Update april 2018

Hieronder vind je onze eerste indruk. Daarnaast hebben we de F-Secure Sense laten testen door ons lab. De resultaten zijn bekend en daarom hebben we begin april 2018 de testresultaten van de F-Secure Sense gepubliceerd in onze vergelijker routers.

Niet snel, wel extra veiligheid

Gaat om maximale draadloze snelheid of bereik van je wifinetwerk, dan zijn er voor €200 betere routers te koop dan deze F-Secure Sense. Zeker als je hem als draadloze repeater wilt gebruiken. Hij biedt met zijn geïntegreerde beveiliging tegen kwaadaardige software wel extra veiligheid voor je slimme apparaten (apparaten die op een of andere manier verbinding maken met internet). Of dat nu al nodig is en hoe goed het echt werkt is de vraag. De extra beveiligingslaag kan in ieder geval geen kwaad. En wat ons betreft is het wel een van de beter ogende routers, een pluspunt als je het apparaat niet uit het zicht kunt plaatsen.

Goed om te weten: deze veiligheidsrouter krijg je kosteloos in bruikleen bij de Zorgeloos Online 'cybercrimeverzekering' van Univé. Deze nieuwe polis vergoedt schade door computercriminaliteit en kost €11,95 per maand. De looptijd van de verzekering inclusief de F-Secure F-Sense is minimaal 1 jaar (in die 12 maanden betaal je €143,40).

Meerwaarde nog beperkt

Slimme apparaten zijn kwetsbaar en daarop kun je doorgaans geen beveiligingssoftware installeren. Hoe goed de F-Secure Sense slimme apparaten echt beschermt, kunnen we nog niet testen in deze eerste indruk. F-Secure zegt dat de Sense het internetverkeer van en naar de aangesloten apparaten in de gaten houdt, zodat hij kan detecteren wanneer er iets ongebruikelijks gebeurt. We denken dat dit in veel gevallen goed kan werken. Ongetwijfeld zal deze bescherming, net als bij virusscanners, niet 100% waterdicht zijn.

Gelukkig is er nog niet veel malware voor slimme apparaten in omloop. De verwachting is dat dit de komende jaren wel flink gaat toenemen. Het nut van een apparaat in je netwerk dat al je apparaten beschermt is misschien nu nog beperkt. Door er al wel voor te kiezen, is de kans kleiner dat een van je slimme apparaten getroffen wordt als de bedreigingen ineens toenemen.

Voor de bescherming van Windows- en macOS-computers raadt F-Secure aan om de inbegrepen Sense-beveiligingssoftware te installeren. Dit pakket lijkt het min of meer hetzelfde als de ‘gewone’ virusscanner F-Secure Safe.

Draadloze snelheid oké

Hoe presteert het router-gedeelte? Voor deze eerste indruk vervingen we in een huis de bestaande Netgear R6250 router door die van F-Secure. De Sense-router presteerde op vergelijkbaar niveau.

Op zo’n 7 meter afstand en door 2 wandjes van 7 cm dik haalden we net geen 200 Mbit/s met een laptop die op de nieuwste wifi-AC-standaard (op 5 GHz) werkt. Niet verkeerd, maar de allerbeste routers doen het nog wat beter. In de routervergelijker zie je hoe de R6250, en daarmee ook ongeveer de Sense-router, zich qua snelheid meet met andere routers. Op de veelgebruikte en drukke 2.4 GHz-band haalden we op dezelfde locatie ongeveer 50 Mbit/s. Net iets minder dan bij de Netgear R6250.

Langzaam als draadloze repeater

We sloten de Sense bedraad aan op de modemrouter van de internetprovider. Dat ging eenvoudig en zorgde voor acceptabele snelheden wanneer je apparaten op hun beurt weer draadloos met de Sense router verbond. Je kunt de Sense ook draadloos op je al bestaande wifinetwerk aansluiten, als repeater of versterker. Hierbij komt een serieuze snelheidsbeperking om de hoek kijken, want deze functie werkt alleen op de vrij trage 2.4 GHz-frequentie. Als we dan apparaten ook weer draadloos met de Sense router verbonden, hielden we weinig snelheid over: minder dan 20 Mbit/s op 1 meter afstand.

Mooi design en eenvoudige installatie

De Sense router heeft enkele overeenkomsten met de draadloze mesh-sets, zoals de Linksys Velop en TP-Link Deco M5, waarmee je problemen met je draadloze bereik te lijf gaat. Je zet de Sense zonder problemen zichtbaar in je woonkamer, want hij is strak vormgegeven. Hij heeft ook een klokje dat je ook uit kunt zetten. Je installeert de Sense met app via een Android- of iOS-smartphone of tablet. Dit gaat vrij eenvoudig. Maar heb je alleen een Windows-smartphone, dan moet je een telefoon van iemand anders lenen.

Missende opties

F-Secure heeft ervoor gekozen de mogelijkheden vrij beperkt te houden. Het is wel vreemd dat bij een router van een antivirusmaker veiligheidsgerelateerde zaken als een gastnetwerk, vpn en ouderlijk toezicht ontbreken. Dit wordt later via een update toegevoegd volgens F-Secure. Ook is het jammer dat er geen instelmenu beschikbaar is dat via de browser bereikbaar is. Want hoe stel je de Sense in zonder app wanneer deze niet meer werkt of verkrijgbaar is?

Forse prijs

De kosten zijn fors: de eenmalige aanschafkosten zijn €199 en daarnaast betaal je €119 jaarlijks (eerste jaar inbegrepen bij aanschaf) voor de beveilgingssoftware. Dit abonnement is overigens niet verplicht. Je kunt ook voor een andere virusscanner kiezen. Ter vergelijking: voor tussen de €100 en €150 heb je draadloze routers die een hogere snelheid of groter bereik leveren. En een abonnement op een goede virusscanner voor meerdere apparaten (pc, smartphone, tablet) heb je voor enkele tientjes per jaar. Je mist dan wel die extra beveiligingslaag voor je slimme apparaten.

Specificaties

Klasse: AC1750

Bandbreedte: 450 Mbps 2,4 GHz + 1300 Mbps 5 GHz

Wifibanden: Dual-band 802.11ac

802.11ac 1 WAN- en 3 LAN-poorten van 1Gbit

4 interne antennes

1 USB 3.0 aansluiting

Bluetooth 4.0 & BT LE voor de installatie

Vereist: Apparaat (smartphone of tablet) waarop de F-Secure Sense-app kan worden geïnstalleerd. Het apparaat moet hieraan voldoen: iOS 9 of hoger (iPad 2 wordt niet ondersteund) Android 4.4 of hoger Bluetooth 4.0 of hoger Ondersteuning voor WPA2

