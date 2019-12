Gebruikstips voor je router

Firmware is de software die je router bestuurt. Voor een goede beveiliging is het belangrijk om deze firmware regelmatig bij te werken. Dit is niet altijd eenvoudig. Daarom kan het handig zijn om hulp te vragen aan de fabrikant. Want als je de router verkeerd bijwerkt zal deze niet of slecht functioneren.

Modemrouter

Heb je een wifi-modem (modemrouter) van je provider? Dan zorgt je internetprovider meestal dat het apparaat wordt bijgewerkt. Neem voor meer informatie contact op met je provider.

Lees meer over onderhoud van je router.