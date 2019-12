Hoe wij routers testen

Wij testen doorlopend routers van verschillende merken en wifi-modems van diverse providers. De routers kopen we zelf en de wifi-modems lenen we van providers. We testen de routers en wifi-modems onder andere op snelheid, gebruiksgemak, mogelijkheden, energieverbruik en beveiliging.

De routers in onze test kopen we zelf in. Dat doen we meestal online via een bekende webwinkel, maar soms ook door fysiek naar een winkel toe te gaan.

Een uitzondering hierop zijn de wifi-modems van providers. Die apparaten zijn door providers van hun eigen software voorzien en zijn in de meeste gevallen niet te koop. Daarom vragen wij die modellen via de providers aan.

Het testoordeel van de routers wordt bepaald door de volgende hoofdonderdelen:

Snelheid: weegt mee voor 70%.

Gebruiksgemak: weegt mee voor 15%.

Mogelijkheden: weegt mee voor 15%.

Energieverbruik: weegt niet standaard mee bij het testoordeel, maar de kosten voor het verbruik worden wel nog steeds meegenomen in de berekening van de Beste Koop.

Beveiliging en privacy: weegt niet standaard mee bij het testoordeel, maar krijgt wel aftrekpunten bij een onvoldoende. Wij verwachten dat elke router veilig is, maar controleren dit wel. Als we naar aanleiding van onze test zien dat de basisbeveiliging niet voldoet dan krijgt de betreffende router aftrekpunten.

Snelheid

Update oktober 2019

Snelheid telt het zwaarste mee (70%) voor het uiteindelijke testoordeel. We bepalen het oordeel voor snelheid op basis van de gemiddelde draadloze snelheid op de 2,4 GHz-band en de 5 GHz-band. Vanaf 2019 testen we alle routers in een zogenoemde 'kooi van Faraday'. Deze kooi blokkeert alle storende radiosignalen, waardoor de omstandigheden in de kooi altijd gelijk blijven. Alle snelheidstests zijn hierdoor onderling vergelijkbaar.

Onze gemeten snelheden zijn wel de maximale waarden die alleen worden gehaald in een labomgeving. Thuis zal je router altijd minder presteren omdat deze last heeft van stoorsignalen uit de omgeving.

Naast de wifisnelheid, meten we ook de snelheid via de fysieke netwerkkabel. En als de router usb-versie 3 ondersteuning heeft, kijken we ook naar de snelheid van zowel schrijven als lezen via de usb-poort.

Gebruiksgemak

Een router moet eenvoudig te installeren en bedienen zijn. We kijken voor het oordeel gebruiksgemak onder meer naar de installatie-procedure. Ook kijken we hoe gemakkelijk je de router kunt updaten.

Daarnaast telt mee of een handleiding is meegeleverd. Als dat niet het geval is downloaden we deze om hem alsnog te beoordelen.

Mogelijkheden

Hoeveel mogelijkheden heeft de router? We inventariseren onder andere het aantal netwerkaansluitingen en usb-aansluitingen. Ook kijken we of de router in te stellen is als webcam- of printerserver.

Energieverbruik

Het is interessant hoeveel energie een router verbruikt, hoewel een router relatief weinig energie verbruikt vergeleken met bijvoorbeeld een wasmachine. We meten de router terwijl hij geen gegevens hoeft te verwerken en tijdens een intensieve gegevensoverdracht.

Op basis van onze metingen berekenen we de jaarlijkste kosten en die publiceren we in onze vergelijker.

Beveiliging en privacy

We hebben dit testoordeel hernoemd van 'standaardbeveiliging' naar 'beveiliging en privacy'. We kijken goed naar de standaard beveiligingsinstellingen en sinds augustus 2017 proberen we ook te beoordelen hoe goed de fabrikant om gaat met je privacy. Sinds eind 2017 gaan we periodiek voor elke geteste router na of er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is.

Wijziging test

Sinds oktober 2019 wordt de wifi-snelheid op een andere manier getest. Hierdoor zijn de gemeten snelheden niet 1 op 1 vergelijkbaar met de routers die we gemeten hebben in 2018 en eerder. In onze vergelijker kun je daarom ook filteren op testmethode.

Router niet getest?

We doen er alles aan om alle belangrijke routers te testen. Toch kan het zo zijn dat we een router missen. Op de pagina 'Waarom zit mijn product niet in de test?' lees je er meer over.

