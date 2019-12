Router kiezen: waar let je op?

Multiroom-wifi of mesh is een veelbelovende nieuwe techniek om overal in huis wifi te krijgen door middel van meerdere apparaten die draadloos met elkaar communiceren. Plaats er verscheidene door je hele huis voor een goede wifi-dekking. Dat klinkt ideaal, maar de producten met mesh zijn nog erg prijzig. Mesh is aanwezig op een deel van de meer dan 100 geteste routers.

Om ervaring te krijgen met mesh hebben we verschillende routers met meshondersteuning geprobeerd. Dit deden we zowel thuis als op kantoor. Hoe bevielen ze? Lees onze productreviews over de Google Wifi, Netgear Orbi, Linksys Velop, TP-Link Deco M5 en TP-Link Deco M9 Plus.

Mesh is trouwens een techniek die niet alleen voor routers is bedoeld. Ook andere wifi-apparaten zoals homeplugs of access points zijn soms voorzien van mesh.