Lek in routers en wifi-modems Fritz!Box

Nieuws|In Fritz!Box routers en wifi-modems is een lek ontdekt. Door de kwetsbaarheid kunnen kwaadwillenden achterhalen welke apparaten zijn aangesloten op een Fritz!Box en de details daarvan. Fritz!Box wordt onder andere geleverd door XS4All.

Het lek is gepubliceerd door Duitse nieuwssite Heise. Heise waarschuwt dat via het lek details over het thuisnetwerk kunnen worden bemachtigd. Waaronder van alle fysiek en draadloos aangesloten apparaten:

de naam

het ip-adres

het mac-adres

Dit is mogelijk door gebruik te maken van het feit dat de webinterface ook is te benaderen via een IPv6-adres en de ingebouwde beveiliging hier blijkbaar niet goed genoeg werkt.

Fabrikant AVM heeft geen haast

De kwetsbaarheid is ontdekt door onderzoeker Birk Blechschmidt, die beweert AVM (de fabrikant) op 17 maart hiervan op de hoogte te hebben gebracht. Vervolgens liet AVM 90 dagen niets weten, waarna Blechschmidt besloot om de kwetsbaarheid te publiceren.

Duitse website Heise geeft aan dat AVM bekend is met het probleem en deze in de volgende firmware-update oplost. Ook zou AVM dit lek beschouwen als een risico van de laagste categorie.

Wat te doen

Welke Fritz!Box-apparaten precies zijn getroffen door dit lek is niet bekend, in theorie kan het om alle apparaten gaan die ondersteuning hebben voor IPv6. Mensen met technische kennis kunnen zichzelf beschermen door in de webinterface tijdelijk IPv6 uit te schakelen. Anderen kunnen het beste wachten op de nieuwe firmware.

De Consumentenbond heeft AVM en XS4All om toelichting gevraagd. AVM omdat zij de fabrikant is en XS4All omdat het de bekendste internetprovider is die Fritz!Boxen aan haar klanten levert.