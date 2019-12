Eerste indruk|Netgear belooft met zijn Netgear Orbi 'mesh-wifizenders' een einde aan alle wifiproblemen. De set levert inderdaad bruikbare wifi in alle kamers, maar is duur in aanschaf en gebruikt in vol bedrijf veel energie.

Werkt goed, wel duur

De Netgear Orbi is een set van slim samenwerkende wifizenders die het wifinetwerk in huis drastisch uitbreiden. Deze zogeheten wifimeshtechniek blijkt erg makkelijk te installeren en levert (in de meeste woningen) tot in alle uithoeken snel wifi.

Aan de Netgear Orbi hangt echter een flink prijskaartje: €360 met 1 satelliet of €600 met 2 satellieten.

Bij actief gebruik trekken de zenders bovendien erg veel stroom: opgeteld maar liefst 104 Watt, volgens de eigen specificaties. Op jaarbasis zou dat €200 aan stroomkosten geven. We denken na enige metingen dat de set met 2 satellieten eerder richting €50 aan stroomkosten geeft (jaarlijks). Dat is nog steeds best veel.

Haperende wifi

Consumenten worstelen al jaren met haperende wifiverbindingen. De meeste wifimodems van providers werken met een vrij zwakke radiozender die niet alle kamers van het huis goed bereikt. Ook drukken de wifizenders van de buren het wifisignaal weg. Voor het oplossen van wifiproblemen waren tot nu toe verschillende oplossingen:

Een tweede router, of een wifi-accesspoint neerzetten, centraal in je huis of op zolder. Je moet hier wel een lange netwerkkabel naartoe leggen. Zo creëer je dus een tweede wifinetwerk.

Een setje powerline adapters met wifi . Je hoeft geen kabel te leggen omdat internet over het stroomnet in huis gaat. Een van de adapters heeft een wifizender, deze steek je in een stopcontact om zo een tweede wifinetwerk te creëren. Helaas blijkt niet elk huis een geschikt stroomnet te hebben voor deze adapters.

. Je hoeft geen kabel te leggen omdat internet over het stroomnet in huis gaat. Een van de adapters heeft een wifizender, deze steek je in een stopcontact om zo een tweede wifinetwerk te creëren. Helaas blijkt niet elk huis een geschikt stroomnet te hebben voor deze adapters. Een wifirepeater . Deze legt op enige afstand via wifi contact met de modem en straalt zelf ook weer een wifinetwerkje uit. Zo’n repeater werkt vaak niet goed.

Nieuw: mesh

Nieuw zijn de oplossingen die met het wifi-meshprotocol werken. Het gaat altijd om 1 basisrouter en 1 of meer extra wifizenders (satellieten). Tezamen creëren ze een dekkend wifinetwerk in huis. Het voordeel van een wifi-meshsysteem is dat je geen kabels hoeft te trekken tussen de basisrouter en de satellieten. Ook wordt de draadloze snelheid niet gehalveerd zoals bij een wifirepeater.

Sinds kort is wifimesh tot een echte standaard verheven en brengen fabrikanten - waaronder Google, Asus, Linksys, TP-Link en Netgear - complete meshpakketten op de markt. De Netgear Orbi verscheen al in het voorjaar, maar pas sinds een softwareupdate is hij meshcompatibel. Tijd voor een nadere kennismaking.

Duurder dan Google Wifi

Onze testset, de RBK50 plus RBS50, bestaat uit een router en 2 satellieten, net als de eveneens geprobeerde mesh-oplossing van Google. De Google Wifi kost €319, bij Netgear kost een set met een router en 2 satellieten €600 (de RBK53). Grofweg het dubbele van Googles oplossing. Voor dat geld mag veel en probleemloze kwaliteit geboden worden.

Update 15 november: Netgear meldt ons dat er inmiddels ook goedkopere Orbi-sets (bestaande uit 2 stuks) te verkrijgen. Het gaat om de RBK40 van 300 euro en de RBK30 van 279 euro.

Eén van de pluspunten van een meshsysteem zou de eenvoud van de installatie zijn; we gaan het zien.

Design

De Orbi’s zijn niet lelijk, ook niet heel opvallend, maar wel een stuk forser dan de bescheiden ijshockeypucks van TP-Link. Model bloemenvaas en net niet wit. Niet iedereen zal ze pontificaal in het zicht willen hebben, maar de vormgeving is heel wat beter dan de gebruikelijke modems/ routers: geen antennes te zien.

Installatie bijzonder simpel

De installatie is een fluitje van een cent: meshrouter verbinden aan de modem, draadloos inloggen op het nieuwe wifinetwerk (wachtwoord staat op het etiket, dus niet te lang wachten met veranderen) en - bingo! - internet werkt . We hebben nog nooit zo snel wifi geïnstalleerd!

Voor de installatie van Google Wifi zijn een app en een Google-account nodig, met alle privacytwijfels van dien. Voor Netgears Orbi is eigenlijk helemaal niets nodig, niet eens de bijgeleverde cd. Er is wel een Orbi-app, maar echt nodig is de app niet.

Behalve met een app kun je ook met een webbrowser inloggen op een webinterface van de meshrouter. Dat is een belangrijk voordeel ten opzicht van de Google Wifi die alles alleen met zijn app laat instellen. Overigens zijn de meshsystemen van TP-Link en Linksys ook alleen met een app in te stellen.

De webinterface van de Netgear meshrouter laat (technisch vaardige gebruikers) zaken instellen die je ziet in een typisch moderne router: netwerknaam, beveiligingstype, wachtwoord, ouderlijk toezicht, e-mailmeldingen, port forwarding, LAN- en WAN-instellingen, DHCP server, gastnetwerken op 2,4 en 5GHz, MAC filters, sites en services blokkeren en op bepaalde uren van de dag het apparaat uitschakelen.

Satellieten eenvoudig te plaatsen

Het aansluiten van de eerste satelliet gaat al even eenvoudig: stekker in het stopcontact, aanzetten, even wachten en op de Sync-knop drukken. Ook in de browser even op Sync klikken en hopla, het werkt. Ongeduld tijdens dat wachten is nog het grootste probleem. Klik op Sync, en ook de tweede satelliet is goed verbonden en aan het meshnetwerk toegevoegd. Eén belofte is waargemaakt: probleemloze installatie.

Prima bereik in grote ruimte en drukke buurt

Om het wifibereik te testen, gebruikten we Netgear Orbi in een ruim huis met tuin; met aan het einde van die tuin, om een hoekje, ook nog een garage. Enkele tientallen(!) andere wifinetwerken in de buurt maken de situatie niet gemakkelijker. En die netwerken zijn ook nog eens verwikkeld in een voortdurende stoelendans op zoek naar het minstbezette kanaal.

De wifimodem die er stond maakte geen schijn van kans het wifisignaal tot achter in de garage te brengen. Achter in de tuin was het moeizaam, op het terras redelijk maar traag. Binnenshuis ging het beneden goed, op de werkkamer recht boven de modem prima, maar een verdieping hoger, op zolder, was het weer zozo.

Het Orbi-trio laat gelukkig niets te wensen over: van voor naar achter, van boven naar beneden levert het wifi op een hoge tot werkbare snelheid. Achter in de garage is het weliswaar niet optimaal, maar dan zijn we al een meter of 30 van het dichtstbijzijnde Orbipunt verwijderd.

We zetten de Netgear Orbi ook in een grote bedrijfsruimte neer: geen enkel probleem om 500 vierkante meters van een prima wifisignaal te voorzien. Het lukt de Orbi zelfs met 1 satelliet. Dat was met de modem in de meterkast echt niet voor elkaar te krijgen.

Wifi en 4 kabelaansluitingen

Tot slot, voor de lezers die meer van de techniek willen weten:

We zien in de meshrouter een 2x2 2,4 GHz (max. 400Mbps) en een 2x2 5 GHz (max. 866 Mbps) radiozender ten dienste van de gebruikers en een 4x4 5GHz zender (max. 1733 Mbps) voor het verkeer met de satellieten.

(max. 400Mbps) en een 2x2 (max. 866 Mbps) radiozender ten dienste van de gebruikers en een 4x4 5GHz zender (max. 1733 Mbps) voor het verkeer met de satellieten. De wifiprotocollen 802.11g , 802.11n en 802.11ac worden gevolgd zodat elk wifi-apparaat in huis ermee kan communiceren op zijn eigen optimale snelheid.

, en worden gevolgd zodat elk wifi-apparaat in huis ermee kan communiceren op zijn eigen optimale snelheid. Elke satelliet heeft bovendien 4 RJ-45-aansluitingen (netwerkkabel) voor een stabiele kabelverbinding met bijvoorbeeld de smart-tv, gamecomputer en thuiswerk-pc.

Kortom: niets te klagen over de mogelijkheden om alle apparatuur in huis met internet te verbinden.

Bekijk ook: