Wifi-modem van je provider getest

Waarom een wifi-modem?

De meeste providers leveren een wifi-modem. Dat is een kastje met een modem en ingebouwde router die je huis voorziet van wifi. Dat lijkt mooi, maar een wifi-modem kun je niet altijd op een ideale plek installeren. Denk aan de meterkast, die niet centraal in huis staat, waardoor het bereik niet optimaal is.

Een ander nadeel is dat providers allerlei handige functies van het wifi-modem uitschakelen. Denk dan aan de mogelijkheid om een gastnetwerk te maken. Of om een aangesloten usb-stick te benaderen.

Router aansluiten

Als blijkt dat het wifi-modem in de meterkast niet voldoet, dan kun je zelf een losse router kopen en aansluiten. Het voordeel van een losse router is dat je hem overal in huis kunt plaatsen. Zet hem centraal in huis voor de beste wifi-dekking.

Soms werkt het in 1 keer, maar meestal moet je kiezen uit 1 van de volgende opties omdat het wifi-modem en de router elkaar anders in de weg zitten:

Optie 1

Stel bridge mode in op je wifi-modem. Zo schakel je alle routerfuncties van het wifi-modem uit. Deze losse router neemt deze over.

Optie 2

Stel access point mode in op je nieuwe router, dan is het geen probleem dat het wifi-modem de routerfuncties behoudt. Bij sommige routers kan het eenvoudig via een app. Bij andere is het helaas iets moeilijker en gebruik je de webinterface . Omdat dit voor iedere fabrikant anders werkt moeten we je verwijzen naar de handleiding of de helpdesk.

Je provider helpt

De meeste helpdesks van providers zijn bereid je telefonisch te helpen met het anders instellen van het wifi-modem. Jammer genoeg heeft alleen Ziggo informatie over de bridge mode op hun website staan.

