Accessoires voor je router, welke zijn er?

Heb je een router gekocht of in huis staan? Je kunt accessoires kopen die de dekking van je draadloze netwerk uitbreiden. Of accessoires die de functionaliteiten van je router uitbreiden. Wij zetten ze op een rijtje.

Access point

Met een access point breid je het bereik van je draadloze netwerk uit. Een access point heeft een ingebouwde switch met extra netwerkpoorten. Dit is handig voor het uitbreiden van je netwerk. Een access point verbind je via een netwerkkabel met je router. Je hebt meestal een lange kabel nodig om hem op de ideale plek te zetten.

Wifi-homeplugs

Homeplugs zijn adapters die het stroomnet gebruiken om een netwerkverbinding op te zetten. Er zijn homeplugs met een ingebouwde wifi-functie waarmee je eenvoudig het bereik van je draadloze netwerk kunt vergroten.

Repeater

Een repeater is een soort signaal-versterker van je draadloze netwerk. Je plaatst een repeater op de rand van het draadloze netwerk waar je nog goed bereik hebt en laat de repeater vervolgens een nieuw draadloos signaal versturen. Ze zijn meestal makkelijk te installeren en je hebt geen extra netwerkkabels nodig. Het nadeel is dat de meeste repeaters de snelheid van je draadloze netwerk halveren.

Router-antennes

Sommige routers hebben externe antennes die je kunt vervangen door antennes die een sterker signaal ontvangen en verzenden. De router voorzien van nieuwe antennes is voor thuisgebruikers meestal niet de beste oplossing. Als je toch nieuwe antennes koopt let er dan op dat ze passen op je router. Meestal gaat het goed als ze een RP-SMA-aansluiting hebben. Let op: niet alle routers met zichtbare antennes kunnen voorzien worden van nieuwe.

Beveiligingscamera (IP-webcamera)

Je bedient een IP-camera via je browser op je computer of met een app op je smartphone. Bij de aanschaf moet je jezelf de volgende vragen stellen:

Heeft de camera een microfoon? Zonder microfoon kun je geen geluid opnemen.

Heeft hij ondersteuning voor nachtzicht? Zodat de camera ingezet kan worden in het donker.

Welke resolutie kan hij aan? Een te lage resolutie geeft onscherpe beelden.

kan hij aan? Een te lage resolutie geeft onscherpe beelden. Is hij te bedienen via een app? Zonder app is de bediening via een smartphone veel moeilijker.

Moet hij blijven werken bij weersomstandigheden zoals regen en sneeuw? Zodat je de camera buiten kunt zetten.

Heeft hij een eigen opslagmogelijkheid? Zodat je geen computer op de camera hoeft aan te sluiten voor het opnemen van beelden.

Is hij eenvoudig te kantelen of draaien? Zodat je hem makkelijk op andere punten kunt richten.

Externe harde schijven en/of usb-sticks

Vaak hebben routers een usb-aansluiting, met uitzondering van modemrouters van providers. Hiermee kun je een externe harde schijf of usb-stick op je router aan sluiten. Staar je niet blind op usb 3.0. Uit onze routertest blijkt dat usb 3.0 nauwelijks zin heeft voor een hogere dataoverdracht. Je kunt dus net zo goed een usb 2.0 variant externe harde schijf of usb-stick kopen. Wanneer een usb-stick of harde schijf aangesloten is op je router heeft iedereen op je wifi-netwerk toegang tot de opgeslagen bestanden.

SIM-dongle

Sommige routers hebben ondersteuning voor een sim-dongle. Dit is een speciale usb-stick die ervoor zorgt dat je router werkt via je mobiele internetverbinding. Dit werkt via 3G of 4G net als op je smartphone.

Netwerkkabels

Een kabel is nog altijd beter dan draadloos verbinden via wifi. Dat komt doordat computers die via een netwerkkabel zijn aangesloten altijd beschikken over een constante verbinding. Een kabel heeft minder last van storing. Je kunt er ook een veel hogere snelheid op behalen. Let er dan wel op dat je router en computer voorzien zijn van een 1 Gigabit (1000 Mbit) poort. Koop je kabels voor je snelle 1 Gigabit-netwerk? Let er dan op dat ze van categorie 6/CAT6 zijn. Lagere categorieën zoals CAT5 zijn gemaakt voor lagere maximum snelheid.

Switch

De meeste routers hebben een interne switch met 4 netwerkpoorten. Je gebruikt ze om je apparaten via een netwerkkabel aan te sluiten op je router. Er zijn ook routers die maar 1 of 2 netwerkpoorten hebben. Als je netwerkpoorten te kort komt dan kun je ze uitbreiden door een losse switch te kopen. Let er wel op dat de netwerkpoorten minimaal even snel zijn als die van je router. Je kunt ook met een hub het aantal netwerkpoorten op een router uitbreiden. Kies echter altijd voor een switch. Deze is simpelweg sneller dan een hub. Want een switch verdeelt zelf het netwerkverkeer terwijl een hub een doorgeefluik is. Het risico dat je een hub in de winkel aantreft wordt steeds kleiner.

