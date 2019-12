Je router instellen

Heb je een nieuwe router gekocht en wil je deze snel installeren? Wil je weten hoe je de instellingen van je huidige router of wifi-modem kunt aanpassen? Volg onderstaande stappen om snel draadloos internet te krijgen.

Problemen met de installatie?

Soms ontstaan problemen als de IP-adressen van de wifi-modem en de losse draadloze router met dezelfde 3 cijfergroepen beginnen. Is dit bij jou het geval? Er zijn 2 manieren om dit op te lossen.

1. Wifi-modem in bridge-modus zetten

De bridge-modus is niet standaard bij iedere wifi-modem/internetprovider. Met deze methode kun je alleen apparaten verbinden - via kabel én draadloos - met de losse router.

2. Losse router als access-point gebruiken

Bij sommige routers kan het eenvoudig via een app. Bij andere is het helaas iets moeilijker en gebruik je de webinterface. Omdat dit voor iedere fabrikant anders werkt moeten we je verwijzen naar de handleiding of de helpdesk.

Overige tips

Hogere snelheid door andere kanaalbreedte

Bij veel routers wordt de kanaalbreedte automatisch ingesteld. Is dit bij jou niet het geval? Dan kun je de kanaalbreedte handmatig wijzigen om de snelheid te verhogen. Dit werkt alleen bij routers die voldoen aan de N-standaard of nieuwere AC-standaard.

Een andere voorwaarde is dat de snelheid niet wordt beperkt door afstand of obstakels. Het kan ook averechts werken als andere - naburige - netwerken voor een lagere snelheid zorgen.

Je wijzigt de kanaalbreedte in het configuratiemenu van de router. De instelling voor kanaalbreedte (channel width) is meestal te vinden in een tabblad voor draadloze instellingen. De mogelijke standen zijn auto, 20 MHz of 40 MHz. Staat de instelling op 20 MHz? Dan is 40 MHz het proberen waard.

Verbinden met WPS

Lukt het instellen van de router via de installatieprocedure niet of wil je gemakkelijk een draadloze verbinding maken met een apparaat? Dan kan WPS handig zijn, mits de router en ontvanger dit ondersteunen. De Engelse afkorting WPS staat voor 'Wi-Fi Protected Setup'. Het zorgt ervoor dat je simpel apparaten toevoegt aan je draadloze netwerk.

Druk op de WPS-knop op de router. Kies dan binnen 2 minuten in het andere apparaat voor de WPS-optie.

Let op: Het is beter om WPS uit te schakelen en alleen in te schakelen terwijl je apparaten koppelt met je netwerk, dat duurt hoogstens een kwartier. Schakel daarna WPS weer uit. Dit is nodig omdat WPS vooral op oudere routers en wifi-modems een veiligheidsrisico is.

