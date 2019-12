Je router onderhouden

Je router is ooit geïnstalleerd en staat waarschijnlijk ergens in de hoek van je woonkamer of in de meterkast. Over onderhoud denk je waarschijnlijk niet na. Toch is er een onderdeel van je router dat je moet onderhouden: de firmware. Dit is de software die je router bestuurt.

Firmware

Fabrikanten werken continu aan nieuwe versies van de firmware. Ze doen dit om nieuwe mogelijkheden toe te voegen en beveiligingsproblemen op te lossen. Vooral dat laatste is van belang. Daarom moet je de router af en toe van de nieuwste firmware voorzien.

Het bijwerken van de firmware is niet altijd eenvoudig. Scoort jouw router minder dan een 5 voor 'Updaten van de firmware' in onze testresultaten? Schakel dan de hulp in van de fabrikant of iemand die ervaring heeft met het bijwerken van routerfirmware. Als je de firmware niet juist bijwerkt kan het resultaat zijn dat je router niet meer functioneert.

Routers die hoger scoren dan een 5 zijn relatief eenvoudig van een nieuwe firmware te voorzien. Volg altijd de handleiding. Deze vind je op de website van de fabrikant.

Uitzondering: modemrouter van provider

Meestal zorgt de internetprovider dat je modemrouter van de laatste firmware is voorzien. Dan hoef je je dus geen zorgen te maken over het onderhoud.

Voor meer informatie over het onderhoud van je modemrouter kun je contact opnemen met je provider. Ook kun je onze modemrouter-pagina bezoeken. Daar vind je een overzicht van alle modemrouters die we hebben getest.

Verschijningsdatum laatste firmware

Het is komt regelmatig voor dat een fabrikant geen firmware-updates meer uitbrengt voor bepaalde routers. Daarom houden we sinds eind 2017 de verschijningsdatum van de meest recente firmware bij. Het is belangrijk dat fabrikanten regelmatig updates uitbrengen om beveiligingslekken te dichten, foutjes te repareren of nieuwe functies toe te voegen.

Op de productpagina van de geteste routers tonen we de software-versie en verschijningsdatum. Bekijk deze informatie voordat je een router koopt en voorkom zo dat je een apparaat koopt die al jaren geen update heeft gehad. De productpagina's van alle geteste routers staan in de vergelijker.

