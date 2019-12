Routers en wifi-modems: is de firmware recent?

Firmware is de software die je router of wifi-modem bestuurt. Via firmware-updates worden beveiligingsproblemen opgelost en nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Veel fabrikanten en providers werken continu aan nieuwe firmware. Wij hebben uitgezocht hoe goed ze dit doen.

Update 22 februari, reactie TP-Link: Wanneer TP-Link een product op de markt brengt wordt de firmware op hoog tempo geüpdatet totdat het product 100% vrij is van eventuele bugs, optimaal presteert en volledig veilig is. Na deze eerste fase updaten we het product alleen bij veiligheidsrisico’s. Van onze producten mag worden verwacht dat ze tenminste tot 5 jaar na het verdwijnen van de markt (EOL status) nog worden voorzien van veiligheidsupdates indien nodig.

Updaten is belangrijk

Als je een nieuwe router koopt, dan is het slim om vooraf te controleren of de fabrikant regelmatig firmware-updates uitbrengt en hoe recent de laatste update is verschenen. Met recent geüpdatete firmware kun je vaak problemen en lekken voorkomen. Daarom houden wij maandelijks bij hoe actueel de firmware van alle geteste routers en wifi-modems is.

Sommige fabrikanten brengen verschillende versies van hun routers op de markt. Wij kijken alleen naar de door ons geteste modellen. Op het moment van schrijven (februari 2019) zijn dat er 169.

Jammer genoeg worden niet alle apparaten voorzien van nieuwe firmware. Bekijk hoe recent de firmware is van de verschillende fabrikanten.

Voor meer details over de firmware op jouw type router of wifi-modem bezoek je de vergelijker routers. In de vergelijker lees je onder andere meer over onder andere de verbeteringen en oplossingen die de laatste firmware met zich meebrengt.

Niets aan de hand?

We hebben contact gezocht met de fabrikanten en providers waarvan een groot deel van hun apparaten een oude firmware heeft. Ze zeggen toe om alsnog firmware-updates uit te brengen wanneer routerlekken bekend worden. Het is teleurstellend dat er niet pro-actiever wordt gehandeld. Je kunt niet zeggen dat oude firmware per definitie onveilig is, maar je router of wifi-modem is wel dé virtuele voordeur van je huis. En een voordeur moet je op slot kunnen doen.

Wij raden aan om de actualiteit van de firmware mee te wegen bij de keuze van je nieuwe router. Ben je toevallig op zoek naar een nieuwe? Bezoek dan onze vergelijker.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke routers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste router

Lees ook: