Wat is een router?

Op zolder worden online games gespeeld, een etage lager een HD-film gedownload, terwijl in de woonkamer met de laptop op schoot de huishoudadministratie wordt gedaan. De hele familie op internet en het liefst draadloos. Ergens in de meterkast of in het trappenhuis zorgt de router ervoor dat iedereen tegelijk kan surfen.

Een router zorgt er voor dat meerdere apparaten tegelijkertijd op het internet kunnen, een modem zorgt dat de internetverbinding überhaupt werkt. Een modem en (draadloze) router kunnen twee losse kastjes zijn, maar steeds vaker leveren internetproviders een modem met geïntegreerde router. Deze noemen we modemrouter of wifi-modem.

Jaarlijks schaffen zo’n honderdduizenden mensen een nieuwe router aan, en dat zullen er met de toenemende mogelijkheden van breedbandverbindingen waarschijnlijk alleen maar meer worden. Voor het draadloos verzenden van HD-video voldoen veel oudere routers niet meer. Vaak is de zolder te ver weg voor het signaal. Snelheid en een groter draadloos bereik zijn dan ook de belangrijkste redenen om een nieuwe router te willen.

Sneller draadloos internet

De meeste nieuwe routers werken met de AC-standaard. Die belooft een draadloze snelheid van in theorie 600 tot 5300 Mbit/s, ruim 7 keer zo snel als routers met de oudere N-standaard (300 tot 800 Mbit/s). Veel nieuwe apparaten (laptops, tablets, smartphones) ondersteunen de AC-standaard. In de praktijk ligt de draadloze snelheid trouwens altijd (ver) onder

het theoretische maximum.

Routers met dual-band

Steeds meer routers kunnen op twee frequenties werken, 'dual-band'. Naast de standaard frequentieband op 2,4 GHz kan er ook voor 5 GHz worden gekozen. Dit kan extra snelheid opleveren zolang afstand niet te groot is en er geen/weinig muren of vloeren doorkruist moeten worden. Daarnaast is het op de extra band minder druk; je hebt minder last van naburige netwerken. Let op: wil je dual-band gebruiken dan moet het ontvangende apparaat dit ook ondersteunen. Lang niet alle apparaten ondersteunen dit, zeker niet als ze een paar jaar oud zijn. Sinds 2015 zijn er ook enkele tri-band routers op de markt gekomen.

Betere beveiliging

Een belangrijke reden om op een nieuwe router over te stappen is als het oude model nog van verouderde, onveilige WEP-beveiliging gebruikmaakt. De nieuwere WPA2-versleuteling beveiligt het draadloze signaal veel beter tegen afluisteren.

Sneller bedraad

Tot slot is er ook goed nieuws voor wie zijn computer gewoon via een netwerkkabel aan de router heeft ‘hangen’: steeds meer routers halen (in theorie) een snelheid van 1000 Mbit/s (1 Gigabit/s), wat handig is voor back-ups en het verplaatsen van grote bestanden tussen pc’s en externe harde schijven. Met een draad liggen de prestaties in praktijk niet ver van de theoretische topsnelheid.

Nadeel van een modemrouter (van de provider)

Bij veel providers krijg je een modem en router in één kastje: een modemrouter of wifi-modem. Deze heeft wel een belangrijk nadeel: een modem moet in de buurt staan van het aansluitpunt: vaak in de meterkast. Terwijl een draadloze router juist beter een centraal plekje in huis kan krijgen, voor een goed draadloos bereik naar de verschillende kamers.

In dat geval kun je een extra router op de modemrouter aansluiten, en deze wel op een goede plek neerzetten. Dat is soms wel een technisch karwei. Het bereik van het netwerk kan ook (veel simpeler) worden uitgebreid met een stopcontactnetwerk (bekijk de video van de Consumentenbond).

Routers vergelijken

Vergelijk ruim 90 routers en modemrouters die uitgebreid zijn getest op snelheid, gebruiksgemak, veelzijdigheid, energieverbruik, beveiliging en privacy.