Wat is wifi en hoe kom je eraan?

Wifi is de meeste gebruikte manier om draadloos contact te maken met internet. De snelheid is beperkt maar voldoende voor de meeste doeleinden. Wifi is alleen beschikbaar in de directe omgeving van een draadloze router.

Wat kan ik met wifi?

Wifi leent zich prima voor taken zoals surfen op internet, e-mail lezen en spellen spelen. Ook skypen en bellen via internet gaat prima met een wifi-verbinding. Voor het gamen op een pc en console is wifi voor veeleisende gamers niet geschikt, daar is de reactiesnelheid te laag of inconstant voor.

Video (live televisie, NPO Start, RTL gemist, films, Netflix en andere streamingdiensten) kijken via wifi is mogelijk. Het vereist een goede router. Behalve je laptop, smartphone en tablet kun je steeds meer andere apparaten verbinden met wifi. Denk bijvoorbeeld aan bewakingscamera’s decoders, televisies, digital camera’s, babyfoons.

Hoe krijgt ik wifi in huis?

Steeds meer internetproviders leveren bij de internetverbinding een wifi-modem mee. Meestal kun je een eigen router achter je wifi-modem plaatsen voor een beter draadloos signaal.

Wifi-modems staan doorgaans in de meterkast en hebben (mede daardoor) een beperkt bereik. Heb je een groter huis, dan kan het dat je niet overal in huis wifi hebt. Powerline adapters die via het stopcontact werken en repeaters, die het wifisignaal uit de lucht kopiëren, kunnen uitkomst bieden. Heb je geen problemen met kabels trekken dan verdient een access point de voorkeur.

Belangrijkste zaken die het wifisignaal kunnen verstoren zijn concurrerende wifisignalen van bijvoorbeeld directe buren, maar ook dikke muren en vloeren (met bewapening) houden veel van het signaal tegen. Het beste signaal heb je als je wifi-apparaat vrij zicht heeft op je router.

Wifi buitenshuis

Wifi kom je steeds vaker tegen in publieke ruimtes en horecagelegenheden. Denk aan vliegvelden maar bijvoorbeeld ook aan de trein en de bus. Ook grote ketens als McDonalds en Starbucks hebben in elk filiaal gratis wifi.

Providers Ziggo biedt Wifispots aan, waarmee je als Ziggo klant mee kunt liften op het wifisignaal van alle andere klanten. Dit geldt ook voor oud UPC klanten.

KPN doet hetzelfde maar gebruikt hiervoor FON.

Het is soms even zoeken maar met een beetje geduld en rondlopen is er in elke stad (gratis) wifi te vinden. Voor de meeste telefoons zijn er ook wifi-finder-apps die je kunnen helpen bij het vinden van bruikbare wifi-punten.

Soms vind je nog betaalde wifipunten (hotspots). Meestal betaal je dan een vast bedrag per tijdseenheid, die je afrekent door je creditcardgegevens in te voeren in het eerste scherm waarmee je internetbrowser opent. Ook de meeste hotels, campings en vakantieparken bieden wifi aan, maar helaas niet altijd gratis.

Is er geen wifipunt in de buurt dan kun je ook nog het mobiele abonnement van je telefoon gebruiken door je toestel te laten tetheren. Let op: deze mb’s komen uit je mobiele abonnement!.

Wifi in het buitenland

Ook in het buitenland kom je op steeds meer plekken gratis en betaald wifi tegen. Bijna alle hotels, campings en hostels hebben wifi, maar lang niet altijd gratis. Veel grote fastfoodketens zoals Starbucks, McDonalds, Burger King, Subway, KFC, Pizzahut en Dominos hebben gratis wifi in al hun filialen. Daarnaast bieden steeds meer winkels en eetgelegenheden wifi aan. Dit is doorgaans te herkennen aan een zwart-witte wifisticker op de voordeur.

Als je roaming op je telefoon aanzet kun je je telefoon ook als wifizender inzetten door hem te laten tetheren. Dit gaat dan wel van je MB’s uit je mobiele abonnement af. Houd je datateller dan ook goed in de gaten. De tarieven voor mobiel internet in het buitenland zijn schrikbarend hoog, zelfs in onze directe buurlanden. Als je wilt internetten op deze manier, vraag dan aan je provider of ze een buitenlandbundel aanbieden.

Een veel goedkoper alternatief is om ter plaatse een lokale prepaid-simkaart met een internetbundel aan te schaffen. Nadeel van de prepaid-simkaart is dat je niet meer bereikbaar bent op je mobiele nummer. Voor wie dat een probleem is, is een mifi een mogelijke oplossing. Dit is een klein apparaatje dat wifi uitzendt en waarin een simkaart past.

Wifi en veiligheid

Wifi is relatief makkelijk af te luisteren. Doe dan ook geen bank- of belastingzaken via publieke wifipunten en gebruik bij voorkeur VPN om veiliger te surfen. Zorg uiteraard ook voor een recent bijgewerkte machine met een goede virusscanner.

Sommige winkels hebben apparatuur in hun winkels hangen die bijhouden met welke (wifi)apparatuur jij in hun winkel bent geweest. Met dit zogenaamde Wifi-tracking kunnen deze winkels achterhalen hoe lang klanten zich in hun winkel bevinden, hoe vaak ze terug komen en welke filialen zij bezoeken.

Wifi-straling is voor zover bekend ongevaarlijk voor mensen, dieren en planten.

