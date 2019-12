Stappenplan: geef wifi een boost

Heb jij ook wel eens last van slecht wifi-ontvangst terwijl je in de buurt zit van je router? Je hoeft niet altijd een nieuwe router te kopen of te investeren in een access-point of homeplug. Vaak kun je de ontvangst al verbeteren door bepaalde instellingen te wijzigen. We helpen je op weg.

Stap 1. Meet je snelheid en de drukte op je netwerk

Routers zenden standaard uit op de 2,4 GHz-band. Die zit vaak bomvol, terwijl de 5 GHz-band nagenoeg leeg is. En op de 2,4 GHz-band kan het ene kanaal (het zijn er 13) veel voller zijn dan het andere. Dus begin eerst met meten hoe vol de wifibanden en -kanalen bij jou thuis zijn en waar het in de ether nog (relatief) rustig is. Gebruik daarvoor onderstaande apps en programma’s:

Speedtest

Via speedtest.net of fast.com kun je de snelheid van je internetverbinding meten.

Android: Wifi Analyzer

Heb je een smartphone of tablet die draait op Android? Gebruik dan de gratis app Wifi Analyzer om snel een indruk te krijgen van alle wifinetwerken in je omgeving.

Download en start Wifi Analyzer uit de Play Store.

Veeg horizontaal over het scherm tot je de pagina met de gekleurde parabolen ziet. Dit zijn alle netwerken in de buurt. Op de andere schermen krijg je meer details. Weet je niet welke parabool jouw wifinetwerk is? Log dan in op je router (zie stap 2 hieronder).

Je kunt ook de kanaalbreedte aanpassen. De schaalverdeling van een kanaal loopt ongeveer van -90 tot -30 dBm (decibel milliwatt). Waarbij geldt: hoe hoger de parabool, des te sterker het signaal van je wifinetwerk. Tussen de -40 en -60 is goed, lager dan -70 is (te) slecht.

Je ziet standaard de 2,4 GHz-band. Tik op het scherm en dan op het blokje '2.4G' om de 5 GHz-band in beeld te krijgen.

iOS: niet beschikbaar

De app Wifi Analyzer is niet beschikbaar voor iOS. Sinds maart 2010 blokkeert Apple de toegang tot bibliotheken die essentieel zijn voor dit soort apps. Heb je een alternatief gevonden voor iOS met dezelfde mogelijkheden als Wifi Analyzer? Vertel het via onze community.

Windows Phone: Wifi Analyzer

Heb je een smartphone of tablet met Windows Phone 10 of Windows 10? Gebruik dan de gratis app Wifi Analyzer.

Download en start Wifi Analyzer.

Op het tabblad 'Analyze' vind je de pagina met de gekleurde parabolen.

Tik op het oog-icoon onderaan de pagina en vink SSID aan.

aan. Je ziet standaard de 2,4 GHz-band. Tik op het antenne-icoon om de 5 GHz-band in beeld te krijgen.

InSSIDer

Het programma InSSIDer is beschikbaar voor zowel macOS (voorheen OS X) als Windows. De nieuwste versie kost 20 dollar, maar InSSIDer 3 kun je gratis downloaden.

Installeer en start het programma. Op het tabblad 'Networks' zie je alle zenders bij jou in de buurt. Deze zijn weergegevens in een tabel en in een grafiek. Jouw verbinding herken je aan een icoontje.

Door bovenaan op 'View' te klikken, breng je de 5 GHz-band in beeld of beide banden tegelijkertijd.

Stap 2. Log in op je router

Voor de oplossingen in stap 3, 4 en 5 moet je eerst inloggen op je router. Dat doe je zo:

Typ het IP-adres in de adresbalk van de browser op je computer. Dit adres bestaat uit 4 cijfergroepen die worden gescheiden door een punt. Meestal staat het adres op de onderkant van je router en in de handleiding. Daar vind je ook de gebruikersnaam en het wachtwoord.

Je kunt het IP-adres ook opzoeken via je computer.

In Windows:

Druk op de Windowstoets + R . In het schermpje dat opent typ je cmd en druk daarna op enter .

. In het schermpje dat opent typ je en druk daarna op . In het nieuwe venster type je ipconfig en daarna druk je enter .

Als ipconfig niet start dan moet je eerst cd \windows\system32 invullen en dan op enter drukken. Typ vervolgens weer ipconfig in en druk op enter .

en daarna druk je . Als ipconfig niet start dan moet je eerst invullen en dan op drukken. Typ vervolgens weer in en druk op . Achter Standaardgateway of Default gateway staat het IP-adres van je router of modemrouter.

Bij Apple macOS (voorheen OS X):

Druk op de cmd-toets + spatie . In het schermpje dat opent typ je terminal en daarna druk je op enter .

. In het schermpje dat opent typ je en daarna druk je op . In het nieuwe venster typ je netstat -nr | grep '^default' en druk daarna op enter .

en druk daarna op . Achter default staat het IP-adres van je router of modemrouter.

Nu je in het instellingenmenu van je router of modemrouter bent ingelogd, kun je onderstaande stappen volgen.

Stap 3. Selecteer de 5 GHz-band

Is het erg druk op de 2,4 GHz-band? Selecteer dan de 5 GHz-band. Vrijwel alle moderne routers zijn minimaal dual-bandrouters die beide banden gebruiken. Deze frequentie maakt een hogere snelheid mogelijk, maar het bereik is wel wat minder. Zoek ook eerst uit of je apparaat werkt op 5 GHz.

Je wijzigt de instellingen van het wifinetwerk door je computer met een netwerkkabel aan je router te verbinden.

Log in op je router door het IP-adres uit stap 2 in te vullen in je browser.

Zoek in het routermenu naar woorden als Wireless, Network Settings, WLAN of iets van die strekking. Bij iedere router zijn de menustructuur en de gebruikte termen anders.

Achter een woord als Radio Band staat 2,4 GHz. Probeer dit te wijzigen in 5 GHz.

Sla de wijzigingen op via Toepassen of Apply. Wacht een minuutje en probeer dan de nieuwe instellingen.

Stap 4. Kies het beste kanaal op de 2,4 GHz-band

Met 5 GHz-band heb je wellicht een goed bereik in je huiskamer, maar is je bereik slecht op de tweede verdieping of zolder. Daarom is het belangrijk om daarnaast ook gebruik te blijven maken van de 2,4 GHz-band, want deze heeft een groter bereik. Op de 2,4 GHz-band zijn 13 kanalen beschikbaar om op uit te zenden. Selecteer een stabiel en rustig kanaal.

Log in op je router door het IP-adres uit stap 2 in te vullen in je webbrowser.

Ga naar kanaalinstellingen in het routermenu.

Zoek de regel met de naam ‘Kanaalselectie’ of ‘Channel Selection’.

Als de kanaalkeuze op 'automatisch' staat dan verander je hem naar 'handmatig'.

Kies vervolgens zelf een kanaal. De kanalen 1, 6 en 11 zijn het meest stabiel. Dus als er genoeg ruimte vrij is kies je 1 van die kanalen. Maar als je in de Wifi Analyzer-app ziet dat een ander kanaal veel vrije ruimte heeft dan kies je dat kanaal.

Klik op toepassen en test je wifinetwerk.

Stap 5. Kanaalbreedte aanpassen

Bij veel moderne routers is het mogelijk om de kanaalbreedte aan te passen.

Log in op je router door het IP-adres uit stap 2 in te vullen in je webbrowser.

Zoek in het routermenu naar kanaalinstellingen.

Achter Channel Width pas je de kanaalbreedte aan. De mogelijke standen zijn '20 en 40 MHz', 'Automatisch', '20 MHz' en '40 MHz'.

Om de hoogste snelheid te kunnen halen probeer je de router uit op '20 en 40 MHz', 'Automatisch' en '40 MHz'.

Stap 6. Standaard aanpassen

De snelste standaarden zijn IEEE 802.11n en 802.11ac. Heb je thuis alleen apparaten die gefabriceerd zijn in 2013 of later? Kijk dan of de router volgens de nieuwste standaard werkt en niet alleen via 802.11g. Als je thuis ook oudere apparatuur gebruikt dan kun je voor de 'mixed-mode' kiezen. Dan kunnen alle apparaten goed contact maken met je draadloze netwerk.

Stap 7. Extra opties

Niet alle problemen met wifi kun je oplossen door de instellingen te wijzigen.

Plaats je router of modemrouter op een gunstigere locatie. Bijvoorbeeld dichterbij het plafond of buiten de meterkast. En zo ver mogelijk buiten het bereik van stoorbronnen zoals babyfoons, DECT-telefoontoestellen (draadloze huistelefoons), draadloze lichtschakelaars en bluetoothapparaten zoals draadloze muizen en toetsenborden.

Tip : test de prestaties van wifi met zoveel mogelijk storingsbronnen uitgeschakeld.

: test de prestaties van wifi met zoveel mogelijk storingsbronnen uitgeschakeld. Blijft je wifi toch onder de maat? Vervang je router door een topmodel of plaats een geavanceerd model achter de modemrouter van je provider .

Tip : Als je hiervoor kiest moet er iets gewijzigd worden in de modemrouter om netwerkproblemen te voorkomen. Zorg ervoor dat je provider bridge mode aanzet voor de modemrouter. Alternatief, als je provider bridge mode niet toelaat, stel je de nieuwe router zelf in als access point .

. : Als je hiervoor kiest moet er iets gewijzigd worden in de modemrouter om netwerkproblemen te voorkomen. Zorg ervoor dat je provider aanzet voor de modemrouter. Alternatief, als je provider bridge mode niet toelaat, stel je de nieuwe router zelf in als . Voeg (nog) een access point, homeplug of repeater toe voor betere dekking of lees hoe je thuis je internet kunt versnellen.

Kies voor een mesh-systeem om in je hele huis snel draadloos internet te krijgen.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke routers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste router

