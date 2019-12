Ziggo Connect Box (Arris)

Conclusie: niet voor de veeleisende gebruiker

De Ziggo Connect Box van Arris voldoet als je geen veeleisende gebruiker bent en in een redelijk klein huis woont. Heb je een groot huis en een groot gezin, dan schiet hij waarschijnlijk tekort. Je kunt het bereik dan wel verbeteren met de Ziggo Wifibooster.

We vinden het jammer dat je als Ziggo-klant geen keuze hebt. Je zit vast aan dit wifimodem, ook als je niet tevreden bent, bijvoorbeeld als online gamer. Dan kun je het beste een eigen router aansluiten op de Connect Box. Je stuurt dan al het verkeer naar de router via bridge modus.

2 verschillende Ziggo-modems: Arris of Compal

De meeste nieuwe Ziggo-klanten krijgen een Ziggo Connect Box voor internet. Hoewel ze er allemaal hetzelfde uitzien, zijn er eigenlijk 2 verschillende soorten. Eén van het merk Compal en 1 van Arris. In deze review behandelen we de versie van Arris. Het model van Compal hebben we getest. Ze zien er hetzelfde uit en zijn technisch ook vrijwel identiek. Op de sticker aan de onderkant staat welke versie jij hebt.

Eigenschappen

Bij de Connect Box krijg je een adapter, een installatiehandleiding, een ethernetkabel en een sticker met de standaard codes en wachtwoorden. De Box zelf is wit en heeft aan beide zijkanten een soort rooster. Hij is ontworpen om verticaal neer te zetten. Maar je kunt hem ook plat neerleggen in bijvoorbeeld een open tv-meubel. Hij heeft 4 gigabit ethernetpoorten en 2 aansluitingen voor VOIP.

Installeren: eenvoudig

Je sluit de Connect Box aan op de plek waar het internet je huis binnenkomt. Een app om je wifi in te stellen ontbreekt. In plaats daarvan surf je met je laptop naar de webinterface (192.168.178.1) en gebruik je de inloggegevens die onder op de router staan. Je wordt door een kort stappenplan geleid waarmee je het wachtwoord van de webinterface en het wifinetwerk aanpast. Vervolgens start je hem opnieuw op en ben je klaar. Erg simpel.

Snelheid en bereik

In onze testomgeving (een relatief klein appartement in een drukbezette buurt) is zowel het bereik als de snelheid van de wifiverbinding behoorlijk goed. In een ruimte 3 kamers van de Connect Box vandaan (ongeveer 8 tot 10 meter) haalden we via https://www.speedtest.net/ een downloadsnelheid van 248 Mbit/s, met het 250 Mbit/s Ziggo abonnement.

Alleen de uploadsnelheid was minder indrukwekkend. We kwamen niet verder dan ongeveer 4 Mbit/s. Een fractie van de maximale snelheid van 25 Mbit/s in het abonnement. Met een losse router (van Asus) haalden we een snelheid van 21 Mbit/s.

Verder was het bereik in het hele appartement goed. De Connect Box zelf stond wel op een gunstige plek in de woonkamer. Zonder obstakels voor het wifi-signaal. Staat hij bij jou bijvoorbeeld in een dichte meterkast, dan haal je waarschijnlijk minder goede resultaten.

Opstarten duurt lang

Opnieuw opstarten duurt wel behoorlijk lang: ongeveer 5 minuten. Als je tegen problemen aanloopt, is het soms nodig om een modem regelmatig op te starten. Dan is het vervelend als je elke keer 5 minuten moet wachten.

Navigatie

Als je inlogt zie je een dashboard waar je in 1 oogopslag de status van het netwerk ziet. Je ziet ook welke apparaten verbonden zijn. De weergave is simpel en de instellingen zijn logisch ingedeeld. Het is ook prettig dat bij alle opties en instellingen een gemakkelijke uitleg in het Nederlands staat.

Standaard netwerk

De Connect Box zendt standaard zowel een 2,4 GHz- als een sneller 5 GHz-wifisignaal uit. Maar het modem geeft deze netwerken wel dezelfde naam. Als je met je smartphone of tablet verbinding wil maken, zie je niet met welke van de 2 dat is. Je kunt de naam van het netwerk (SSID) alleen aanpassen in de geavanceerde instellingen. Het lijkt er wel op dat hij standaard altijd met de snellere 5 GHz-band verbindt als je apparaat dat ondersteunt, en met 2,4 GHz als dat niet zo is. Dat is in de meeste situaties goed genoeg.

Overige opties

Verder kun je naast je standaard wifi ook een gastnetwerk instellen. Handig en veilig als je vaak mensen over de vloer hebt. Ook kun je gebruik maken van Mac-filters met een tijdslot. Hiermee kun je bijvoorbeeld een specifiek apparaat (bijvoorbeeld de laptop van je kind) op bepaalde tijden in de week toegang geven tot het internet.

Een voordeel van de Connect Box is dat Ziggo op afstand updates kan installeren. Hierdoor beschik je in principe altijd over de nieuwste firmware. Bij een router die je in de winkel koopt moet je meestal zelf updates installeren, als die er al zijn.

Klachten bij online gaming

Veel gebruikers klagen over slecht internet. We zien vooral veel meldingen over een wegvallende verbinding en veel vertraging (lag) bij online gaming. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij de gebruikte onderdelen. De Intel Puma 6 chipset kan door een fout bepaald internetverkeer niet goed verwerken. Updates zouden de problemen niet volledig oplossen. De Connect Box van Compal heeft dezelfde Puma 6 chip.

Zelf hebben we deze problemen overigens niet ervaren. Heb jij er wel last van? Dan horen we dat graag in onze community.

