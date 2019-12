Ziggo Wifi Assistant: wifi in beeld

Eerste indruk|De Ziggo Wifi Assistant is een goede start om wifi-problemen aan te pakken. De app verricht geen wonderen maar helpt wel. Vooral het 3D-overzicht van je huis is erg handig.

Conclusie: handig hulpje bij wifi-problemen

Deze app vertelt je waar de ontvangst slecht is en waar het signaal nog goed (genoeg) is. Handig als je het netwerk wilt uitbreiden met een extra wifi-punt. Dan weet je precies wat de beste plek is.

De app is makkelijk in gebruik en de tips en stappenplannen zijn duidelijk. Je kunt de uitkomsten van de app ook doorsturen naar de helpdesk. Handig als je er zelf niet uitkomt.

Voor wie is de app bedoeld?

Voor iedereen die problemen heeft met de wifi-ontvangst en niet weet waar hij moet beginnen. De app geeft een duidelijk beeld van het wifi-netwerk en je krijgt tips om problemen op te lossen. De app is ook handig als je wel weet hoe je wifi-problemen aanpakt. Hij laat precies zien in welke ruimtes je beperkt bereik hebt.

Iedereen kan de app gebruiken. Je hoeft dus geen klant van Ziggo te zijn. Het is dan alleen niet mogelijk om contact op te nemen met de helpdesk.

Hoe werkt het?

Je downloadt de app (voor iOS of Android) en je gaat akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Dan kun je aan de slag met meten. Je doet eerst een snelheidsmeting naast je modemrouter en vervolgens doe je metingen op verschillende plekken in huis.

Na elke meting zie je de download- en uploadsnelheid via augmented reality op je scherm verschijnen. Dat ziet er leuk uit, al blijven deze punten visueel niet heel goed op de plek ziten waar je ze hebt gemeten. De locaties van de metingen zelf veranderen niet.

Let op: om de app te gebruiken heb je een toestel nodig dat geschikt is voor augmented reality. Op deze pagina van Google zie je welke Android-toestellen dit ondersteunen. Heb je een iPhone of iPad? Dan heb je een toestel met minimaal iOS 11 nodig.

3D-overzicht van je huis

De app slaat alle metingen op en toont een soort 3D-kaartje van je huis. Je ziet waar het signaal goed is en waar het beter kan. Langzame metingen zijn rood of geel en de groene punten geven aan waar de ontvangst goed is.

Simpel te gebruiken

Ook als je niet veel verstand hebt van wifi-termen kom je er vrij gemakkelijk doorheen. De app geeft bij de snelheidsmetingen steeds uitleg over wat het in de praktijk betekent. Bijvoorbeeld: 'goed genoeg voor Netflix', of 'met meerdere personen online gamen'.

Algemeen advies

Aan het einde krijg je een samenvatting. Je ziet de beste en slechtste wifi-plekken en je krijgt tips om het signaal te verbeteren. Deze algemene tips staan ook op de website van Ziggo. Want de app weet uiteindelijk niet waar het precies aan schort.

Wel staan alle mogelijke issues die je zelf kunt oppakken er in. Bijvoorbeeld een slechte locatie van je modemrouter, stoorzenders, langzame wifi-banden en drukke wifi-kanalen. Als je doortikt krijg je begrijpelijke stappenplannen om aanpassingen in je modemrouter te doen. Help het allemaal niet? Dan kun je nog een extra wifi-punt bestellen, zoals de Wifibooster.

E-mailen met experts

Als je er helemaal niet uitkomt, dan kun je ook een e-mail sturen naar de helpdesk van Ziggo. De medewerkers kunnen je gericht helpen omdat je ook de meetresultaten stuurt. We hebben deze optie niet geprobeerd omdat we zelf geen grote wifi-problemen tegenkwamen. Heb jij hier wel ervaring mee? Laat het ons weten in de community.

