Apple verhoogt prijzen accuvervanging

Nieuws|Begin dit jaar verlaagde Apple de prijzen voor accuvervanging van een hele reeks iPhones van €89 naar €29. Het was een antwoord op de grote hoeveelheid klachten van iPhone-bezitters. De verlaagde prijs gold voor 2018. In 2019 gaat de prijs naar €49. Heb je een iPhone met versleten accu, maak dan snel een afspraak.

In 2016 nam het aantal accuproblemen bij mensen met een iPhone sterk toe. Ruim voor de accu 'leeg' aangaf vielen toestellen al uit. Voor een deel van de bezitters van een iPhone 6s regelde Apple een kosteloze accuvervanging.

Voor andere iPhone-bezitters gaf Apple aan de problemen te onderzoeken. In september 2017 werd ontdekt dat Apple de snelheid van iPhones met versleten en gedeeltelijk lege batterij verlaagde om voortijdig uitvallen te voorkomen. Dit deed ze zonder daarover iets te vertellen aan haar klanten. Excuses volgden en vanaf begin 2018 verlaagde Apple de prijzen van het vervangen van de accu naar €29 voor de volgende iPhones:

De redelijkheid van deze regeling is niet vanzelfsprekend omdat het uitvallen (of vertragen) van deze smartphones niet was voorzien. Wie een iPhone koopt moet op termijn rekening houden met het vervangen van de accu. Hoewel de accu ook na vaak opladen nog voldoende energie kan vasthouden, kan het de energie niet meer snel afgegeven, met uitvallen of lage snelheid tot gevolg.

Hogere prijs voor accuvervanging

Vanaf 2019 zal Apple €49 rekenen voor het vervangen van de iPhone accu, bij bovengenoemde modellen. Behalve voor de iPhone X, deze prijs gaat omhoog naar €69.

Als je ervaart dat de accu niet meer zo lang mee gaat, is het een goed idee om hem te laten vervangen. Overigens, soms wordt verminderde accuduur veroorzaakt door intensief gebruik van sommige apps, of apps die op de achtergrond actief blijven. Bekijk dus ook onze tips voor een langere batterijduur.

Indicatie van de batterijconditie

Tik in het instellingenmenu bij 'batterij' op 'batterijconditie'. Het percentage dat je hier ziet geeft een indicatie over de gesteldheid van de batterij, maar dat zegt niet alles. Het kan zijn dat hier een relatief hoog percentage staat, maar dat de accu toch slecht presteert en aan vervanging toe is.

De prijs van €29 tot eind 2018 geldt als de vervanging geregeld wordt via een Apple store. De vervanging kan ook via officiële Apple serviceprovider worden geregeld. Overigens rekenen zij soms toch een hoger bedrag, of is het bedrag niet inclusief BTW.

Maak sowieso altijd eerst een backup voor je je smartphone uit handen geeft.

Vervangen via de officiële Apple store

Er zijn in Nederland 3 Apple stores: in Amsterdam, Haarlem en Den Haag. Maak van tevoren online een reparatie afspraak, als je bij een van de winkels een nieuwe accu in je iPhone wilt laten plaatsen. Zo voorkom je dat je 2 keer naar de winkel moet.

Ga naar https://getsupport.apple.com/

Klik op 'iPhone'

Klik op 'batterij en laden'

Klik op 'batterijvervanging en inleveren voor reparatie'

Log vervolgens in met je Apple ID

Vervangen via een officiële Apple serviceprovider

Je kunt je iPhone inleveren bij een officiële Apple serviceprovider. Dit zijn bijvoorbeeld de Apple winkels van Amac, Microfix of Ivizi. Een deel van deze winkels sturen het toestel op voor de vervanging. Reken in dat geval op 5 werkdagen, maar het kan ook langer duren. Maar er zijn ook winkels die je iPhone niet opsturen en die je sneller helpen. Amac rekent overigens €39 voor de vervanging en legt hier uit waarom ze dat doen. Bij Microfix is het bedrag exclusief BTW. Apple heeft online geen lijst van officiele Apple serviceproviders, maar je kunt wel een dichtstbijzijnde serviceprovider vinden via de supportpagina van Apple. Zo doe je dat:

Ga naar https://getsupport.apple.com/

Klik op 'iPhone'

Klik op 'batterij en laden'

Klik op 'batterijvervanging en inleveren voor reparatie'

Log in met je Apple ID

Als veel mensen besluiten om de accu nu nog voor het lagere tarief te laten vervangen, kan het gebeuren dat de reparatie langer gaat duren vanwege drukte.

