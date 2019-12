Apple iPhone 6s Plus (32 GB)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De iPhone 6s Plus is een toptelefoon uit 2015 met een drukgevoelige scherm. Daardoor zijn er extra manieren om de smartphone te bedienen, zoals snelkoppelingen naar bepaalde taken in een app. Als je een foto maakt, neemt hij de momenten vlak voor en na de foto ook op; een soort mini-video dus. Video-opnamen hebben een uitstekende beeld- en geluidskwaliteit, maar een opname van 30 minuten neemt al 10 gigabyte in beslag. Mede daarom kun je deze telefoon beter met 64 of 128 gigabyte opslag kopen. De achilleshiel van deze iPhone is de batterijduur - die had wat langer gemogen.