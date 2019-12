iPhone 7 (Plus) binnenkort getest door de Consumentenbond

De iPhone 7 en iPhone 7 Plus zijn de nieuwste smartphones van Apple, de opvolgers van de 6s en 6s Plus. Van buitenaf zien de iPhones er niet radicaal anders uit, maar van binnen is er flink verder ontwikkeld.

Méér opslag, minder waterschade

Zo is er minimaal 32 GB opslagcapaciteit op Apples nieuwste mobieltjes. De afgelopen jaren was dat nog 16 GB. Dat vinden we al een tijdje te weinig voor een dure telefoon met topcamera. Bij iPhone 6s en iPhone 6s krijg je ook minimaal 32 GB.

Verder is de iPhone 7 stof- en waterbestendig volgens de IP67-classificatie. Dat betekent dat je nieuwe aanwinst minder snel kapot gaat door een ongelukje. We weten van Sony-smartphones dat het nog altijd verstandig is om vocht te vermijden. Van waterdichtheid is dan ook geen sprake.

Hoofdtelefoonaansluiting weg, oplader niet

De opslagruimte en waterbestendigheid zijn geen innovatie, maar eerder een inhaalslag op de concurrentie. Ook de nieuwe stereo-luidsprekers zagen we al bij andere mobieltjes, zoals de HTC One M9.

Wél vooruitstrevend, maar niet uniek, is het ontbreken van een standaard 3,5 mm-hoofdtelefoon-aansluiting. In plaats daarvan wordt de oplaad-aansluiting gebruikt, die digitale signalen én stroom kan doorgeven.

Apple belooft een betere batterijduur door zuinigere onderdelen en slimme trucs. We zullen het zien want een iPhone presteert traditioneel benedengemiddeld op oplaad- en batterijduur. Draadloos opladen is bij de iPhone 7 nog steeds niet mogelijk.

Cameravernieuwingen

De grootste vernieuwingen zitten in de camera: het smartphone-onderdeel dat ieder jaar bij elke fabrikant weer beter wordt. Voor veel consumenten is de camera een van de belangrijkste functies van hun mobiel. Volgens Apple is de iPhone 7 camera de allerbeste camera ooit in een smartphone. Tot de verbeteringen behoren de optische beeldstabilisatie en een breder kleurenspectrum.

Op de iPhone 7 Plus zitten 2 camera’s, net als op de LG G5. Daardoor zijn slimme trucs mogelijk, zoals het kunstmatig creëren van scherptediepte. Door te wisselen van de groothoek- naar de telelens, zoom je als het ware optisch.

Zodra wij de nieuwste iPhone-modellen gekocht hebben, testen we of dit mooiere foto’s en video’s oplevert. Ook beoordelen we de voorzijde-camera voor zelfportretten en videogesprekken.

Oudere iPhones blijven bruikbaar

De iPhone 7 wordt geleverd met iOS versie 10, maar alle iPhones vanaf 2012 krijgen een update. We maken ons al jarenlang hard voor zo’n lange levensduur van elektronica, bijvoorbeeld met onze campagne Updaten!

Voor Apple is deze lange ondersteuningstermijn een vorm van klantenbinding. Bovendien bevat iOS 10 betaalde diensten zoals in-app-abonnementen, Apple Music en iCloud-opslag. Daarmee genereert Apple een continue inkomstenstroom die ze minder afhankelijk maakt van iPhone-verkopen.

Testresultaten snel beschikbaar

We onderwerpen de mobieltjes ook aan alle andere onderdelen uit onze uitgebreide smartphonetest, zoals ontvangstkwaliteit en valbestendigheid. Ook zal uit onze test onder meer moeten blijken:

hoeveel ruimte er op de iPhone 7 écht beschikbaar is voor jouw apps en multimedia;

hoe bestand hij is tegen regen en onderdompeling;

of de geluidskwaliteit goed is;

of de speaker luid genoeg is voor stembegeleiding tijdens navigatie

of de andere aansluiting zorgt voor een goed of beter klinkend geluid;

of de batterijduur in deze nieuwe versie beter is dan in voorgaande versies.

Kort na 16 september kunnen we je alles vertellen over deze allerlaatste Apple-smartphones.

Kort na 16 september kunnen we je alles vertellen over deze allerlaatste Apple-smartphones.

