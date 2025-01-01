De Apple iPhone 15 heeft een aantal fijne vernieuwingen, maar die zijn niet heel spectaculair. Voor een prijs van ongeveer €1000 verwacht je een smartphone met de nieuwste snufjes. Dat is bij dit model helaas niet het geval. Hij is gemiddeld €50 goedkoper dan de iPhone 14 toen deze uitkwam.

Ruil een redelijk recente iPhone niet in voor dit laatste model. Als je een nieuwe telefoon nodig hebt en nog mooiere foto’s wilt maken is het geen miskoop, maar bijzonder is de iPhone 15 niet.