Virtual reality is een computertechniek die je een compleet andere werkelijkheid laat ervaren. Daarvoor moet je een speciale bril opzetten. Hier lees je wat virtual reality is, hoe het werkt en welke producten je kunt kopen.

Wat is virtual reality?

Virtual Reality (VR) is een computertechniek waarbij het lijkt alsof je in een andere werkelijkheid bent. Door een speciale VR-bril wordt de zichtbare werkelijkheid simpelweg vervangen door computergegenereerd beeld. De bril bevat namelijk een beeldscherm en sluit je zicht op de buitenwereld af. Doordat je ogen elk een eigen beeld zien, dat licht van elkaar verschilt, zie je diepte in de virtuele omgeving. Met andere woorden: je kijkt dan in 3D.

Voorbeelden van VR-ervaringen

Een virtuele werkelijkheid kan lijken op de wereld zoals we die kennen, maar het kan ook een geheel fictieve omgeving zijn. Een realistische VR-ervaring is bijvoorbeeld een operatiekamer van een ziekhuis waarin je een ‘praktijkproef’ uitvoert. Een fictieve VR-ervaring is bijvoorbeeld een computerspelletje met zombies.

Andere zintuigen in virtual reality

Vaak hoor je bijpassend geluid door een hoofdtelefoon, maar andere zintuigen worden minder vaak aangesproken door de illusie. Een VR-ervaring wordt nog realistischer door bijvoorbeeld geuren en het voelen van wind.

Bewegen in virtual reality

Doordat sensoren de bewegingen van je hoofd volgen, beweegt de VR-omgeving op dezelfde manier mee. Zo kun je rondkijken in de virtuele werkelijkheid. Geavanceerdere systemen herkennen het zelfs als je rondloopt of bukt. Ze nemen de bewegingen over in de virtuele werkelijkheid.

Handen gebruiken in virtual reality

Met sommige VR-systemen kun je ook je handen zien en bijvoorbeeld virtuele dingen oppakken. Daarvoor hou je bijvoorbeeld een controller in je hand of trek je speciale handschoenen aan.

Wat is augmented reality?

Augmented reality (AR) Is iets anders dan VR. Met AR worden computergegeneerde beelden over de werkelijke wereld heen getoond, zodat je beide tegelijk waarneemt. In VR zie je alleen de computergegenereerde omgeving.

Wat is mixed reality?

Microsoft gebruikt de term mixed reality (MR) in Windows 10 als alternatief voor VR en AR. Volgens Microsoft zijn er ook producten die tussen VR en AR inzitten, of combineren in 1 product.

Vooralsnog zijn die producten er niet en is mixed reality een verwarrende term. Microsoft creëert zo onterecht de illusie dat ze iets ‘anders’ bieden dan AR en VR. De MR-brillen van Acer, Dell, Lenovo, HP en Samsung zijn gewoon VR-brillen. De Microsoft HoloLens is daarentegen een AR-bril.

Lees onze ervaringen met de Acer Windows Mixed Reality Headset.

Wat kun je met virtual reality?

Virtual Reality maakt allerlei ervaringen mogelijk die je in het echte leven niet zomaar kunt hebben. Bijvoorbeeld een excursie naar een ver land zonder écht op reis te gaan. Ook kun je spullen gebruiken die je normaal niet hebt, zoals rondrijden in een auto die nog geproduceerd moet worden.

Er zijn nog veel meer toepassingen, zoals:

Amusement: computerspellen, concerten, films en sportevenementen.

computerspellen, concerten, films en sportevenementen. Attracties : teamuitjes, pretparken, spelhallen, VR-bioscopen en VR-musea.

: teamuitjes, pretparken, spelhallen, VR-bioscopen en VR-musea. Foto’s en video’s : 360 graden foto’s en filmpjes van je vrienden en familie.

: 360 graden foto’s en filmpjes van je vrienden en familie. Gezondheidszorg : bijvoorbeeld bij revalidatie, bij de behandeling van psychische klachten en bij vliegangst en hoogtevrees.

: bijvoorbeeld bij revalidatie, bij de behandeling van psychische klachten en bij vliegangst en hoogtevrees. Training : bijvoorbeeld om spreken in het openbaar te oefenen of om een virtuele voetbaltraining te volgen.

: bijvoorbeeld om spreken in het openbaar te oefenen of om een virtuele voetbaltraining te volgen. Verkoop: bezoeken van woningen, fondsenwerving en producten uitproberen.

Soorten virtual reality-producten

Er zijn 3 soorten producten voor virtual reality:

VR-houders waar je je smartphone in stopt. De smartphone fungeert dan als computer en beeldscherm. Voorbeelden zijn de Samsung Gear VR en de Google Cardboard. VR-brillen met een eigen scherm waar geen smartphone in hoeft. Die sluit je (draadloos) aan op een krachtige laptop of desktop of op een PlayStation. Voorbeelden zijn de HTC Vive, Oculus Rift en de PlayStation VR. VR-brillen zoals de Oculus Go en Oculus Quest waarbij je geen smartphone of computer nodig hebt. Alles wat je nodig hebt zit in de bril zelf.

De risico's van virtual reality

Veel mensen hebben een probleemloze VR-ervaring. Je kunt echter wel problemen ervaren, waaronder:

Misselijkheid door 'visueel-veroorzaakte bewegingsziekte', wanneer je in de VR-wereld anders beweegt dan in werkelijkheid. Je valt bijvoorbeeld naar beneden in VR, maar zit in werkelijkheid stil op de bank.

door 'visueel-veroorzaakte bewegingsziekte', wanneer je in de VR-wereld anders beweegt dan in werkelijkheid. Je valt bijvoorbeeld naar beneden in VR, maar zit in werkelijkheid stil op de bank. Vermoeide ogen en hoofdpijn door te lang gebruik, onscherp beeld of doordat de afstand tot virtuele objecten niet lijkt te kloppen.

door te lang gebruik, onscherp beeld of doordat de afstand tot virtuele objecten niet lijkt te kloppen. Desoriëntatie doordat je vaak in virtual reality bent en het moeilijk vindt om de échte en de virtuele wereld uit elkaar te houden.

doordat je vaak in virtual reality bent en het moeilijk vindt om de échte en de virtuele wereld uit elkaar te houden. Ongelukken door struikelen over of botsen met objecten in de échte wereld.

Jonge kinderen en virtual reality

Het staat niet vast of VR schadelijk is voor jongere kinderen, maar sommige fabrikanten nemen het zekere voor het onzekere. Zo mag de Samsung Gear VR bijvoorbeeld niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 13 jaar. Zulke waarschuwingen staan bij meer VR-brillen.

De Albert Heijn dinoplaatjes met Virtual Reality kunnen volgens de supermarktketen prima gebruikt worden door kinderen van 6 tot 12 jaar.

Moet ik virtual reality-producten kopen?

Je kunt al voor een paar euro een simpele VR-houder kopen bij grote ketens als HEMA, Intertoys en Media Markt. Dat is zeker leuk om eens te proberen.

De beste ervaring heb je echter met duurdere brillen. Die zijn comfortabeler, hebben een betere beeldkwaliteit en de apps zijn indrukwekkender. Het spel- en app-aanbod is nog wel een stuk kleiner dan bij smartphones, tablets en spelcomputers.

Je kunt ook eens een bezoekje brengen aan een VR-attractie.

Lees ook: