Fitbit Ionic: preview

Onze eerste indruk

Op de elektronicabeurs IFA in Berlijn zagen we de smartwatch Fitbit Ionic voor het eerst. De Fitbit Ionic ziet er fraai uit en heeft een helder en scherp aanraakscherm dat zich fijn laat bedienen. Voor een zwemmer biedt het horloge uitgebreid de mogelijkheid om je vorderingen te analyseren.

Erg jammer is dat je alleen eigen muziek kunt afspelen en geen nummers van Spotify of andere streaming muziekdiensten. Hoe goed scoort de Fitbit Ionic op belangrijke fitness- en smart-onderdelen? Bekijk de testresultaten in onze vergelijker.

Scherm

De Fitbit Ionic heeft een vrij groot, helder en kleurrijk aanraakscherm. Het is niet duidelijk hoe hoog de resolutie van het scherm is, Fitbit geeft wel aan dat het scherm tot 1000 nits helder is en dat is erg lichtsterk. Het moet ervoor zorgen dat je het scherm in fel daglicht goed kunt aflezen.

Zwemmen

De Fitbit Ionic is waterdicht tot 50 meter diep. Tijdens het zwemmen registreert hij het onder meer hoeveel baantjes je trekt en de hoeveelheid slagen die je daarbij maakt. Hij registreert ook hoeveel calorieën je verbruikt. Na afloop krijg je een overzicht van de belangrijkste statistieken. Zo krijg je een goed beeld van de vorderingen van je training.

GPS en hartslag meten

Met gps kun je een rondje hardlopen vastleggen. Achteraf is precies te zien welke route je hebt afgelegd. Tijdens het lopen kun je op het scherm je tempo aflezen. Een hartslagmeter laat zien hoe intensief de inspanning op dat moment is. De gegevens kun je gebruiken voor een goed beeld van de vorderingen binnen een trainingsschema.

Muziek afspelen

De Ionic heeft 2,5GB opslagruimte om je muziek op te slaan. Handig, want zo hoef je voor de muziek je telefoon niet mee te nemen tijdens een rondje hardlopen. Helaas kun je er geen muziek van Spotify op zetten. Nu moet je, heel ouderwets, je eigen mp3’s gebruiken.

De muziek wordt via Bluetooth gestreamd naar een draadloze koptelefoon. Fitbit heeft eigen Flyer oordopjes, maar je kunt ook kiezen voor een ander merk.

Accuduur

Fitbit geeft aan dat je meer dan 4 dagen hebt op een lading. Gebruik je gps dan is het 10 uur. Als je vaak intensief sport en daarbij veel naar muziek luistert dan moet hij wellicht dagelijks worden opgeladen.

Fitbit geeft aan dat als je optimaal gebruik wilt maken van alle tracking-mogelijkheden, je hem om de paar dagen moet opladen. Het opladen zou een of 2 uur moeten duren.

Software en apps

Ook aan het ‘smart’-gedeelte van het horloge heeft Fitbit de nodige aandacht besteedt. Je kunt gegevens uitwisselen met gezondheidsapps zoals Strava.

Fitbit heeft een eigen besturingssysteem waarvoor ontwikkelaars apps kunnen maken. Fitbit maakt gebruik van de techniek van oer-smartwatch merk Pebble. Dat moet een goed gevulde appstore bespoedigen.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Fitbit zal €350 kosten en is vanaf oktober te koop in Nederland. Hij wordt geleverd in 3 verschillende kleuren: zilver, grijs en oranje. Je kunt kiezen uit verschillende horlogebandjes.

