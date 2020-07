Test ventilatoren: Verkoeling voor tijdens de zomerdagen

Ons advies

Een ventilator is een goedkoop alternatief voor een airco. Een goede airco kost honderden euro's, terwijl een goede ventilator minder dan €100 kost. Een ventilator koelt niet, maar zorgt er wel voor dat de gevoelstemperatuur met 2 à 3 graden zakt.

Hij is niet alleen goedkoper in aanschaf dan een airco, ook het stroomverbruik ligt veel lager. Koop dus enkel een airco als een ventilator voor jouw situatie onvoldoende blijkt en de ruimte daadwerkelijk in temperatuur omlaag moet.

Bedenk goed welk soort ventilator het beste past bij jouw gebruik. Deze test bevat tafel, toren en staande types. Van elk type is er minimaal 1 die ruim voldoende scoort. Helaas doet een deel van de apparaten het slecht qua prestaties, geluid, gebruiksgemak of constructie. Ga bij het uitzoeken van een ventilator niet enkel uit van de prijs. Zoals je in de testresultaten kunt zien, hoeven goede ventilatoren niet per se duur te zijn.