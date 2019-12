Welk merk en model vaatwasser kies je?

Welk vaatwassermerk moet ik kiezen?

Meest verkochte merken vaatwassers

Bosch en Siemens zijn de grootste vaatwassermerken, zowel bij inbouw- als vrijstaande vaatwassers. Bij inbouwvaatwassers zijn daarna Miele en AEG de meest verkochte merken. Bij vrijstaande vaatwassers is Beko een belangrijk merk. Hierna volgen merken als Indesit, Atag, Whirlpool, Bauknecht en Etna.

Kleinere merken zijn Exquisit, Hotpoint Aristo, Boretti, Neff, Zanussi en Pelgrim. Vaatwassers van Ikea worden afwisselend door één van de genoemde merken geproduceerd.

Een goed merk vaatwasser

Vaatwassers van Bosch en Siemens komen het vaakst als beste uit de vaatwassertest. Bosch en Siemens lijken het beste compromis te hebben gevonden tussen een goed wassende, drogende en zuinige vaatwasser. Daarnaast scoren vaatwassers van Miele ook vaak goed. Ze zijn alleen een stuk minder zuinig.

Over welk merk vaatwasser zijn consumenten het meest tevreden? Consumenten kiezen voor Miele, zo blijkt uit ons merkonderzoek vaatwassers, onder 5200 consumenten.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke vaatwassers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste vaatwassers

Welk specifiek model vaatwasser moet ik kiezen?

Per merk zijn tientallen verschillende modellen te koop. Er zijn een paar dingen waar je op kunt letten bij het kiezen van het juiste model.

Vergelijkbare vaatwassers

Vaatwassers zijn verkrijgbaar in series. Tussen de verschillende types in een serie zit soms weinig verschil. Zo kan alleen de kleur, het bedieningspaneel of een vaatwasprogramma of optie anders zijn. Het komt ook voor dat een vaatwasser anders heet als hij in een andere winkel wordt verkocht.

Bedenk welke verschillen voor je relevant zijn, want er kan wel een prijsverschil zijn.

Identieke vaatwassers

Soms is hetzelfde vaatwassermodel onder verschillende merknamen verkrijgbaar. Dit is bijvoorbeeld zo bij vaatwassers van Bosch en Siemens. Je kunt dit vaak afleiden aan het typenummer: dat heeft dan gelijke cijfers of letters. Dit geven we aan in de vaatwasservergelijker. Zo zie je gemakkelijk welke vaatwasser het goedkoopst is.

Internationale modellen

Het aanbod van modellen per merk kan per land sterk verschillen. Een merk heeft voor Nederland andere modellen in het assortiment dan in een ander land.

Sommige merken geven duidelijk aan of een model voor de Nederlandse markt bestemd is of niet. Bosch en Siemens zetten bijvoorbeeld NL achter het typenummer van de vaatwasser. Staat dat er niet achter? Dan is het mogelijk een model met een niet-Nederlands bedieningspaneel.

Lees ook: