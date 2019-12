Wat is een wasdroogcombinatie?

Een wasdroogcombinatie is een wasmachine en wasdroger ineen. Je kunt er apart was- en droogprogramma's mee draaien, maar ook een gecombineerd wasdroogprogramma.

Een wasdroogcombinatie is een wasmachine en wasdroger ineen. Je kunt er los was- en droogprogramma's mee draaien, maar ook een gecombineerd wasdroogprogramma.

Capaciteit wasdroogcombinatie

In een wasdroogcombinatie kun je minder was drogen dan wassen. De maximale capaciteit voor drogen varieert van de helft tot zo'n 75% van de maximale hoeveelheid was. Je kunt dus óf na het wassen wasgoed uit de machine halen voordat je kunt drogen óf slechts de maximale droogcapaciteit wassen. In het laatste geval gebruik je meer water en stroom per kg wasgoed.

Gebruiksgemak

Een wasdroogcombinatie heeft geen condensbak die geleegd moet worden. Omdat het apparaat op een watertoe- en afvoer wordt aangesloten voor het wassen, wordt het condenswater ook hierlangs afgevoerd.

Er zijn geen pluizenfilters in of rondom de deur, of filters voor de condensor, die schoongemaakt moeten worden. De condensor reinig je met water. Wel moeten de pomp, het pluizenfilter en de zeef in de watertoevoerslang zo nu en dan worden schoongemaakt. Check hiervoor de gebruiksaanwijzing.

Kreuk

Omdat de trommel van een wasdroogcombinatie minder groot is dan die in een droogtrommel, komt de was er over het algemeen meer gekreukt uit dan uit een losse wasdroger.

Drogen

De vochtige lucht waarmee de was gedroogd is condenseert in de condensor tot water. In een gewone wasdroger wordt de condensor gekoeld met lucht van buiten de droger. Bij de meeste wasdroogcombinaties gebeurt dat met water. Dit scheelt energie en tijd, maar kost wel water, tot wel 20 liter.

Er zijn ook wasdroogcombi's, bijvoorbeeld van Bosch en Siemens, die koelen met lucht in plaats van water, maar die gebruiken evengoed een paar liter water om de condensator te reinigen.

Test wasdroogcombinaties

De laatste keer dat we wasdroogcombinaties testten was in 2010. De combi's deden het toen best aardig, maar minder goed dan een losse wasmachine en wasdroger. De combi's wassen, spoelen en centrifugeren de was ongeveer net zo goed als de wasmachines van hetzelfde merk.

De duur van de wasprogramma's varieert enorm: over een 80% gevulde katoenwas doen de machines 1,5 tot 3 uur. De combi die het snelste waste, leverde ook de slechtste wasprestaties. De meeste combi's deden langer over het drogen van de was dan de drogers van hetzelfde merk.

Bij de combi's duurde een droogprogramma 25 tot 45 minuten per kilo wasgoed, terwijl de gewone drogers daar maar 15 tot 30 minuten voor nodig hebben. Een wasdroogbeurt, voor katoen op 40º C en drogen tot kastdroog, duurde in totaal zo'n 3 uur en 20 minuten bij de snelste combi en bijna 6 uur bij langzaamste, maar daar kon wel de meeste was in.

Losse apparaten of wasdroogcombi?

Op een aantal punten, zoals schoonwassen, spoelen en energiegebruik doen de wasdroogcombinaties niet of nauwelijks onder voor de wasmachines en drogers van hetzelfde merk. Qua droogduur, droogcapaciteit en kreuk blijven de combi's wel achter.

De combi's met de hoogste scores kosten ongeveer evenveel als 2 losse apparaten van hetzelfde merk, dus als je genoeg ruimte hebt, is het beter om 2 losse apparaten te kopen. Voor wie geen 2 losse apparaten wil of kan gebruiken, is een wasdroogcombinatie het overwegen waard.

Wasdroogcombinatie kopen

Wil je een wasdroogcombinatie kopen? Wasdroogcombinaties zijn niet vaak in de winkel te vinden. En als ze al staan uitgestald, gaat het vaak om een enkele wasdroogcombinatie. Je kunt ze wel via (web)winkels bestellen.

Lees ook:

Vergelijk wasdrogers

Plannen om je badkamer te verbouwen? Lees onze tips over onderhandelen met de badkamerverkoper