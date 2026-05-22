Met een zonnebrand spray bescherm je je huid snel en gelijkmatig tegen uv-straling. Vergelijk verschillende sprays en kies de zonnebrand die past bij jouw huid en gebruik.

Zonnebrand spray kopen

Een zonnebrand spray is handig als je je snel wilt insmeren. Of makkelijk je eigen rug wilt beschermen.

Er zijn veel merken die zonnebrand sprays aanbieden. Bekende merken zijn onder andere Biodermal, Kruidvat, Garnier en Nivea. Door de testresultaten en eigenschappen naast elkaar te leggen, zie je welke producten goed beschermen en fijn te smeren zijn.

Let bij het kiezen niet alleen op de beschermingsfactor. Kijk ook of de spray prettig uitsmeert, snel intrekt en geschikt is voor jouw huid. Er zijn sprays voor het lichaam, de gevoelige huid en speciaal voor kinderen.

Zonnebrand spray voor je gezicht

Voor je gezicht is speciale gezichtszonnebrand verkrijgbaar. Een spray voor je gezicht is niet handig. Het kan namelijk makkelijk in je ogen komen, of je kunt het inademen.

Zonnebrand spray voor je hoofdhuid

Heb je weinig of dun haar, dan kan ook je hoofdhuid verbranden. Een zonnebrand spray maakt het makkelijker om deze plek te beschermen. Verdeel de spray gelijkmatig over de onbedekte huid en wrijf deze goed uit voor een goede bescherming.

Zonnespray factor 30 of 50

Zonnebrand sprays zijn verkrijgbaar met verschillende beschermingsfactoren. SPF 30 is voor veel situaties een goede keuze. SPF 50 laat minder uv-straling door en biedt extra bescherming, bijvoorbeeld voor een lichte huid of bij een felle zon. Welke factor je ook kiest, blijf regelmatig opnieuw smeren.

Zonnebrand spray vergelijken

In onze vergelijker vergelijk je zonnebrand sprays op verschillende eigenschappen. Je filtert onder meer op:

- SPF 30 of SPF 50(+)

- Merk

- Prijs

- Testresultaten

Zo vind je sneller een zonnebrand-spray die aansluit bij jouw wensen.

Zonnebrand spray getest

Elk jaar testen we zonnebrandmiddelen volgens internationale normen in een gecertificeerd laboratorium. Daarbij controleren we onder meer of de opgegeven SPF klopt en hoe goed een product beschermt tegen uv A- en uv B-straling. Ook beoordelen we het gebruiksgemak, de milieubelasting en het etiket. Zo zie je welke zonnebrand sprays goed beschermen en prettig zijn in gebruik.

Kan zonnebrand spray over make-up?

Ja, dat kan. Een zonnebrand spray kan helpen om de bescherming gedurende de dag bij te werken. Let erop dat je voldoende product aanbrengt. Alleen een dunne nevel geeft meestal niet genoeg bescherming. Maar denk eraan dat het in je ogen kan komen en je het in kan ademen als je op je gezicht sprayt.

Is zonnespray ook goed voor je?

Ja, als je de spray goed gebruikt. Breng voldoende zonnebrand aan en wrijf de spray uit. Daarmee vergroot je de kans dat je de beschermingsfactor haalt die op de verpakking staat. Een spray beschermt net zo goed als een lotion, zolang je genoeg gebruikt en regelmatig opnieuw smeert.