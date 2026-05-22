Vision zonnebrand beschermt je huid tegen uv-straling tijdens een dag in de zon. Vergelijk Vision zonnebrandmiddelen op beschermingsfactor, toepassing en testresultaten.

Vision zonnebrand kopen

Vision heeft zonnebrandmiddelen voor verschillende huidtypen en toepassingen. Je vindt in het Vision-schap zonnebrand voor het lichaam, het gezicht en voor kinderen. En ze zijn te krijgen in onder meer lotion, crème, spray en speciale producten voor de gevoelige huid.

Wij testen verschillende varianten met beschermingsfactor 30 en 50+.

Welke Vision zonnebrand het beste bij je past, hangt af van je huidtype en hoe lang je buiten bent. Factor 30 is geschikt als je een goede basisbescherming zoekt. Factor 50 of 50+ biedt een hogere bescherming en is vaak een logische keuze voor een lichte of gevoelige huid en tijdens een vakantie met veel zon. Voor kinderen is een hoge bescherming extra belangrijk. Vision heeft speciale zonnebrandmiddelen voor kids, met SPF 50+.

Smeer altijd voldoende en herhaal het insmeren regelmatig.

Vision zonnebrand is onder meer verkrijgbaar bij drogisterijen en webwinkels. Bijvoorbeeld bij Kruidvat kun je regelmatig Vision-zonnebrand in de aanbieding vinden.

Vision zonnebrandmiddelen vergelijken

In onze vergelijker zie je eenvoudig welke Vision zonnebrandmiddelen bij jouw wensen passen. Je vergelijkt producten op onder meer:

- Beschermingsfactor 30 of 50+

- Voor gezicht of lichaam

- Voor kinderen

- Prijs en inhoud

- Testresultaten

Zo zie je snel welke eigenschappen belangrijk zijn voor jouw situatie. Je kunt Vision bovendien vergelijken met andere merken die we hebben getest.

Vision zonnebrand getest

We testen zonnebrandmiddelen op de bescherming tegen uv-straling. Daarnaast beoordelen we het gebruiksgemak, de milieubelasting en controleren we of de informatie op het etiket klopt. Zo krijg je een compleet beeld van de kwaliteit van een product.

Vision is met verschillende producten opgenomen in onze test. Daaronder vallen zonnebrand voor het lichaam, zonnebrand voor het gezicht en producten voor kinderen. Zo kun je de prestaties van Vision eenvoudig vergelijken met die van andere merken.

Vision zonnebrand voor je gezicht

De huid van je gezicht vraagt vaak om een andere zonnebrand dan de rest van je lichaam. Vision heeft daarom speciale gezichtsproducten met een lichte textuur en een hoge beschermingsfactor.