Met een goede zonnebrandcrème bescherm je je huid tegen uv-straling. Vergelijk zonnebrandcrèmes op SPF, huidtype, gebruik en testresultaten.

Zonnebrandcrème kopen

Een zonnebrandcrème moet je huid goed beschermen tegen uv A- en uv B-straling. En hij is lekker smeerbaar. Een lotion is nog wat lichter en vloeibaarder dan een crème. Beide moet je vanuit de fles of tube op je huid smeren.

Welke crème of lotion het beste past, hangt af van je huidtype en hoe je de zon in gaat. Smeer je vooral tijdens een stranddag, sport je veel buiten of zoek je een crème voor dagelijks gebruik? Ook de textuur speelt mee. Een zonnebrandcrème of -lotion die prettig smeert, gebruik je vaak regelmatiger.

Voor de meeste situaties is een zonnebrandcrème met SPF 30 een goede keuze. Heb je een lichte of gevoelige huid, of ga je op vakantie naar een zonnige bestemming, dan biedt SPF 50 meer bescherming. Heb je een donkere huid, dan verbrand je vaak minder snel. Toch blijft bescherming tegen uv-straling belangrijk om huidschade te beperken.

Voor het gezicht kiezen veel mensen een aparte zonnebrandcrème of -lotion. Deze voelt vaak lichter aan, trekt sneller in en sluit beter aan op een dagelijkse huidverzorgingsroutine.

Zonnebrandcrème vergelijken

In onze vergelijker zie je snel welke zonnebrandcrème bij jouw wensen past. Je filtert onder andere op:

- SPF 30 of SPF 50(+)

- Voor gezicht, lichaam of kinderen

- Minerale of chemische uv-filters

- Merk

- Prijs

Met de testresultaten vergelijk je niet alleen de bescherming, maar ook gebruiksgemak, milieubelasting en de informatie op het etiket. Zo maak je makkelijker een keuze die bij jouw gebruik past.

Zonnebrandcrème getest

Elk jaar testen we zonnebrandcrèmes, lotions en sprays volgens internationale afspraken in een gecertificeerd laboratorium. We controleren of de bescherming tegen uv-straling overeenkomt met de SPF op de verpakking. Daarnaast beoordelen we onder meer het gebruiksgemak, de milieubelasting en de informatie op het etiket.

In de test vind je producten van bekende merken, zoals Naïf, La Roche-Posay, Eucerin, Vision, Biodermal, Nivea en Garnier. Ook huismerken nemen we mee. Zo zie je dat een goede zonnebrandcrème niet altijd de duurste hoeft te zijn.