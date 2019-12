Informatie rondom het wisselen van zorgverzekeraar kan beter

Nieuws|Hoewel de informatievoorziening over zorgverzekeringen door zorgverzekeraars en vergelijkingssites beter is dan vorig jaar, is er nog altijd ruimte voor verbetering. Volgens een rapport van onderzoeksinstituut Nivel is de informatie nog altijd lastig te begrijpen en niet altijd goed te vinden.