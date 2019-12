Overstappers via de Zorgvergelijker: de eerste cijfers

Nieuws|31 december is naast de dag van vuurwerk, oliebollen en jaaroverzichten, ook de uiterste dag waarop je als consument je oude zorgverzekering kunt beëindigen. Volgens de eerste cijfers stapten 1,2 miljoen Nederlanders over in 2015. Onder andere via de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. We analyseerden de eerste gegevens van onze overstappers.