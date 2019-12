Zorgverzekeraar CZdirect weer terug in 2020

Nieuws|Na een jaar afwezigheid is CZdirect in 2020 weer terug als zorgverzekeraar. Eind 2018 werd bekend dat CZdirect verder zou gaan onder de naam Just. Voor 2020 zullen zowel CZdirect als Just zorgverzekeringen aanbieden.

Voordelige zorgverzekering

De basisverzekering van CZdirect zal de voordelige zorgverzekering van CZ worden, zo vermeldt de verzekeraar zelf. Het gaat niet om een budgetpolis; met deze verzekering kan de verzekerde namelijk wel zelf bepalen naar welk ziekenhuis hij gaat. CZdirect biedt in 2020 1 basisverzekering, 5 aanvullende verzekeringen en 3 tandartsverzekeringen aan.

Just

Vanaf 2019 verving Just het label CZdirect. Just onderscheidde zich afgelopen jaar met de aanvullende verzekering door zich vooral op onverwachte risico’s te richten. Denk aan mondzorg na een ongeluk of spoedeisende hulp in het buitenland. In 2020 blijft Just als apart label van CZ bestaan, naast CZdirect.

ZorgAlert

Wat de zorgverzekeringen van CZdirect en Just in 2020 gaan kosten is op dit moment nog niet bekend. Uiterlijk 12 november komen zorgverzekeraars met de premies en voorwaarden van hun (aanvullende) zorgverzekeringen naar buiten. Wil jij als eerste op de hoogte zijn van ontwikkelingen rondom je zorgverzekering? Meld je dan aan voor de ZorgAlert van de Consumentenbond.