Duurzame keuze moet de normale keuze worden

Duurzaam is beter voor je portemonnee en het milieu

Veel mensen willen duurzamer leven, maar vinden het lastig om dat voor elkaar te krijgen. Duurzame producten zijn niet altijd beschikbaar, duur of lastig te herkennen.

En als op een product wél een duurzaamheidsclaim staat, is het nog maar de vraag of de claim klopt. Dat probleem zien we overal. Van de schappen in de supermarkt, tot de planten in het tuincentrum, en bij grote aankopen als een televisie.

Verder gaan veel producten nog steeds snel stuk, of zijn lastig te repareren. Ze kunnen ook schadelijke stoffen als PFAS bevatten, zonder dat je dat makkelijk kunt achterhalen.

Daarom willen we dat het makkelijker wordt om duurzame keuzes te maken. Duidelijke wetgeving kan daarbij het verschil maken.

Heldere en betrouwbare informatie

Meer informatie op producten

Je moet makkelijk kunnen zien welke producten duurzamer zijn dan andere. We vinden dat bij elk product informatie hoort te staan over:

Levensduur

Hoe lang je mag verwachten dat een product meegaat.

Hoe lang je mag verwachten dat een product meegaat. Repareerbaarheid

Hoe makkelijk je het product zelf kunt repareren of laten repareren.

Hoe makkelijk je het product zelf kunt repareren of laten repareren. Softwarebeleid

Hoe lang de fabrikant updates aanbiedt voor de software.

Strenge aanpak van greenwashing

Op veel producten staan mooie claims over duurzaamheid. Maar lang niet alle kreten, labels en logo’s betekenen dat een product ook écht duurzamer is.

Greenwashing schaadt het vertrouwen in duurzaamheidsclaims en het is oneerlijke concurrentie. Bedrijven die wel serieus investeren in duurzaamheid zijn hier de dupe van. Met onze actie en onderzoeken brengen we misleidende duurzaamheidsclaims aan het licht en geven we de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) concrete aanknopingspunten om te handhaven.

Geen vermijdbare schadelijke stoffen in consumentenproducten

We willen dat producten met vermijdbare schadelijke chemische stoffen uit de schappen verdwijnen. Lukt dat niet, dan moet je in elk geval weten in welke producten deze stoffen zitten. We roepen het kabinet op om een verbod op PFAS in te voeren. Lees onze oproep

Naar een economie waarin spullen langer meegaan

Onze economie produceert veel spullen die te snel kapot gaan en lastig zijn te repareren. Dat is zonde van grondstoffen, energie én geld. Daarom zetten we ons in voor een aantal zaken.

Slim ontwerpen, langer gebruiken

We willen dat goed productontwerp begint bij een lange levensduur. Producten moeten robuust zijn én eenvoudig te repareren, bijvoorbeeld met modulaire onderdelen. Dat zijn onderdelen die je makkelijk kunt vervangen. Dan hoef je een product niet helemaal te vervangen en wordt langer gebruik de standaard.

Repareren moet kunnen én lonen

Repareren is nu vaak duur en je weet vaak niet hoe lang je het product kwijt bent tijdens een reparatie. We willen dat er meer plekken komen waar je een product kunt laten repareren. Ook moeten de kosten van een reparatie helder zijn en niet te hoog. We zien nu dat veel mensen een product niet laten repararen door te hoge kosten. Lees meer over onze actie

Garantieregels die goed worden toegepast

Binnen de garantie is reparatie meestal gratis. Daarom kiezen consumenten er vaker voor om een product te laten repareren in plaats van vervangen. De garantieregels moeten dan wel goed worden toegepast.

Dit zorgt er ook voor dat fabrikanten degelijke producten maken die makkelijk te repareren zijn. Als zij langer verantwoordelijk zijn voor defecten, hebben ze een duidelijke reden om te investeren in kwaliteit. Dit stimuleert ook het beschikbaar zijn van losse onderdelen en een ontwerp dat onderhoud makkelijker maakt. Lees meer over onze actie

Bedrijven moeten zorgen voor minder afval en meer hergebruik

Bedrijven moeten hergebruik onderdeel maken van hun bedrijfsmodel. Daarom steunen we een verbod op het vernietigen van onverkochte producten. Dat geldt niet alleen voor kleding en schoenen, maar ook voor bijvoorbeeld elektronica.

We willen ook hogere inzamelpercentages voor blikjes en flessen. We onderzoeken of statiegeld ook kan gelden voor andere productgroepen. Betere retour- en inzamelsystemen maken recyclen makkelijker. Ze vergroten het hergebruik van materialen en zorgen voor minder verspilling.

Duurzame keuze mag geen dure keuze zijn

Daarom pleiten we voor:

Betaalbare oplossingen voor energiezuinig wonen

Energiezuinig wonen moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. We pleiten voor een lagere energiebelasting op elektriciteit. We willen dat het verduurzamen van je huis lonend is. De kosten zijn nu vaak nog een drempel. We vragen om oplossingen die ook voor huishoudens met een lager inkomen bereikbaar zijn. Lees meer over onze actie

Eerlijke prijzen die duurzaam kiezen betaalbaar maken

Duurzame producten moeten betaalbaar zijn. Nu zijn duurzamere keuzes vaak duurder. Maar met gerichte prijsprikkels kunnen we duurzame producten goedkoper maken. Denk aan subsidies voor duurzame producten.

Tegelijk moeten de echte kosten van niet-duurzame producten in de prijs zitten. Nu tellen we de maatschappelijke kosten niet mee. Denk aan milieuvervuiling, CO₂-uitstoot en gezondheidsschade. We staan achter het principe: de vervuiler betaalt. Als producenten deze kosten moeten betalen, verdwijnen oneerlijke prijsvoordelen. Zo ontstaat een eerlijker speelveld. Duurzame producten zijn dan niet langer de duurdere uitzondering. Ze worden de logische en betaalbare keuze.