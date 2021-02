Onderzoek glasvezelinternet: tevreden gebruikers, hobbels bij aanleg

Glasvezel onderzoek

In november 2020 ondervroegen we ruim 8000 deelnemers aan ons internetpanel naar hun ervaringen met glasvezelinternet.



Conclusie: over glasvezelinternet is ons panel zeer tevreden, maar de weg ernaartoe kan hobbelig zijn.

Aanleg en aansluiting

Glasvezel aanleggen en woningen aansluiten op het glasvezelnetwerk verloopt niet altijd gladjes. In 2020 kregen we meerdere signalen over overlast bij de aanleg. Maar ook over slechte communicatie. En onduidelijkheid over de planning van de werkzaamheden.

Abonnement afsluiten

Over het afsluiten van een abonnement bij een glasvezelaanbieder is het merendeel van ons panel zeer tevreden. Hiervoor is het gemiddelde rapportcijfer een 8,2. Bij 4 op de 5 panelleden verliep het oversluiten probleemloos. De 20% die wel problemen had, noemt het vaakst installatieproblemen bij de modem/router en de tv-decoder.



Zo’n 70% van de panelleden met een aansluiting heeft een abonnement op glasvezeldiensten. Van de 30% zonder abonnement, is de overgrote meerderheid tevreden met de huidige provider. En ongeveer 30% vindt glasvezelabonnementen te duur.

Bekijk in onze vergelijker of je glasvezel kunt afnemen op jouw adres.

Kwaliteit glasvezel internet, bellen en tv

Ook over de kwaliteit van glasvezelinternet en tv is het panel zeer tevreden. De deelnemers geven hier gemiddeld maar liefst een 8,4 voor. De verbinding is snel en stabiel en storingen komen weinig voor. Dit sluit aan bij de hoge scores van glasvezelproviders in onze Providermonitor.

Glasvezelinternet in de straat

De aanleg van glasvezelinternet in de straat krijgt gemiddeld een 7. Zo’n 40% van de panelleden geeft aan dat er problemen waren tijdens de aanleg van het glasvezelnetwerk. Ongeveer 16% geeft zelfs een onvoldoende voor de aanleg.

Verreweg de meeste klachten gaan over:

slechte communicatie door de glasvezellegger

overlast door werkzaamheden

schade door werkzaamheden

Voorbeelden hiervan zijn beschadigingen aan tegels en platen in de tuin. Ook wordt een opengebroken straat niet altijd netjes hersteld.

Communicatie

We vroegen de panelleden naar hun mening over de communicatie met het bedrijf dat glasvezel aanlegde in de straat. Het gemiddelde rapportcijfer hiervoor is een 6,4. Het gaat vaak goed. Maar ongeveer een kwart van de deelnemers vindt de communicatie onvoldoende. Contact met werklui verliep moeizaam. Ook was het niet altijd duidelijk met welke partij ze te maken hadden.

KPN komt regelmatig voor in de opmerkingen over communicatie. En dat is natuurlijk niet vreemd, want het is de grootste glasvezelaanlegger. Sommigen vinden de berichtgeving over de aanleg helder. Eerst een brief en daarna actuele informatie op de site kpnnetwerk.nl. Anderen zijn juist zeer negatief over de communicatie.

Aansluiten in de woning

Voor het aansluiten in de woning is het gemiddelde cijfer een 7,1. Ongeveer 17% van de panelleden geeft hier een onvoldoende voor. Zo’n 37% heeft problemen ervaren bij het aansluiten van de woning op het glasvezelnetwerk. Veelgenoemde problemen:

Lange wachttijd voordat een monteur langskomt

Slecht contact met bedrijf dat de woning heeft aangesloten op glasvezelinternet

