Ziggo zet analoge tv om naar digitale tv

Waarom stopt VodafoneZiggo met analoge tv?

Om ruimte te maken voor meer digitale diensten, denk aan interactieve tv. Een analoge zender neemt qua 'plek' op de kabellijn meerdere digitale zenders in. De meeste mensen kijken al digitale tv, vaak op de tv in de woonkamer. Digitale tv heeft een aantal voordelen: betere beeldkwaliteit, HD-zenders en meer zenders.

Wat verandert er als je analoge tv kijkt?

Je ontvangt van Ziggo een brief en/of e-mail wanneer jouw woonplaats aan de beurt is. Heb je nog geen bericht ontvangen, dan hoef je nog niets te doen. De brief legt uit wat er verandert, per wanneer en je ontvangt ook een stappenplan. Let op dat je dit stappenplan voor elke tv 'afloopt'.

Mooi meegenomen, als je omgaat van analoog naar digitaal bij Ziggo, is dat je 15 zenders erbij krijgt. De abonnementskosten blijven, vooralsnog, gelijk.

Klanten gaan in principe 'om' doordat ze digitale tv gaan kijken via de ingebouwde tuner van hun tv. Werkt dat niet (heeft je tv geen ingebouwde tuner), dan levert Ziggo kosteloos een eerste digitale tv-ontvanger (ook wel decoder genaamd). Lees onze eerste indruk van deze Ziggo digitale tv-ontvanger.

Op de website van Ziggo kun je checken of het analoge tv-signaal nu al uit jouw regio al verdwijnt. En je vindt er meer informatie en stappenplannen vanuit VodafoneZiggo zelf.

Belangrijk om te weten: analoge radio blijft wel bestaan. Dat betekent dat je je radiotuner op de oude manier kunt blijven gebruiken.

Wat verandert er als je (alleen) digitaal televisie kijkt?

Dan verandert er helemaal niets.

Alternatieven voor digitaal kijken

Naast digitaal tv gaan kijken via Ziggo kun je ook kiezen om tv te kijken via je tablet, smartphone of laptop. Dat zit meestal al standaard in het abonnement dat je bij Ziggo hebt. Of je gaat online tv-kijken (tv kijken via internet, zoals bv Netflix).

Wat kun je doen als je niet 'omgezet' wil worden?

In de brief die je van Ziggo krijgt, staat dat je kosteloos op kunt zeggen vanwege de wijziging. Wil je providers vergelijken en gelijk overstappen, doe dan de postcodecheck in onze alles-in-1-vergelijker. Niet elke provider levert namelijk overal internet, tv en vast bellen.

