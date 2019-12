i-Size neemt de leiding

Nieuws|Drie jaar na de introductie van de aangescherpte norm voor baby- en peuterzitjes is het aanbod van deze i-Size-zitjes flink toegenomen. In mei 2016 testen we 28 nieuwe kinderzitjes, waarvan de top van de ranglijst voor zitjes voor baby’s en peuters door i-Size zitjes wordt aangevoerd.

i-Size

De BeSafe iZi Kid X2 i-Size scoort met een 7,8 het hoogst bij de peuterzitjes. In dit zitje vervoer je je kind alleen achteruitkijkend. Minpuntje: aan i-Size zitjes hangt een stevig prijskaartje. Zo kost de BeSafe iZi Kid X2 i-Size maar liefst €530.

Op termijn moeten alle nieuwe op de markt gebrachte Isofix-zitjes voor baby’s en peuters aan de i-Size-norm gaan voldoen. Het ziet er naar uit dat dit per 1 september 2017 wordt ingevoerd. Zitjes die nog volgens de oude R44-norm zijn goedgekeurd mogen dan nog wel een tijdje worden verkocht en gebruikt.

Vreemde eenden

Minder goed nieuws was er voor enkele afwijkende ontwerpen. De Chicco Seat up 012 is een combinatiezitje dat kinderen vanaf 0 tot ongeveer 7 jaar met een gewicht tot 25 kg kan vervoeren. Afhankelijk van het gewicht van je kind, zet je het zitje vooruit- of achteruitkijkend met Isofix of autogordel vast in je auto. Dit is erg lastig te begrijpen en de kans is dan ook groot dat dit zitje verkeerd gebruikt wordt.

Een andere ongebruikelijk stoeltje is de Kiwy Q-fix, geschikt voor kinderen vanaf 0 jaar totdat ze 18 kg wegen. Dit zitje heeft maar liefst 4 Isofix-haken om het zitje zowel achteruitkijkend als vooruitkijkend te gebruiken (vanaf 9 kg). In beide gevallen moet je ook de autogordel gebruiken om het zitje vast te zetten. Heel merkwaardig! En de testresultaten zijn ver onder de maat: het zitje krijgt slechts een 2,1 door beperkte bescherming bij botsingen en is daarom een Afrader.

Testresultaten

De autostoeltjes onderwierpen we aan de nieuwe testprocedure die we vanaf mei 2015 toepassen. Daarom kun je de nieuwe testresultaten niet vergelijken met resultaten van vóór 2015.