Moneyou introduceert betaalrekening

Ingrid Zuurmond Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:28 december 2017
Moneyou stopt met al haar actviteiten, waaronder het aanbieden van een gratis betaalrekening (Moneyou Go).
Op dit moment is er alleen nog een bètaversie van de app beschikbaar. Dit betekent dat de app alleen nog beschikbaar is voor een bepaalde groep testers, die feedback geven op de app, zodat deze nog verbeterd en uitgebreid kan worden. Het is bijvoorbeeld op dit moment met de testversie nog niet mogelijk om met iDeal te betalen, maar binnenkort kan dat wel. Ook kun je (nog) niet met automatische incasso betalen.
Dit is wat nu al bekend is:
De Consumentenbond is voorstander van meer concurrentie tussen banken en is daarom blij met nieuwe aanbieders van betaalrekeningen.
Of de betaalrekening van Moneyou een goed alternatief is, hangt af van de mogelijkheden en kosten die de app biedt als deze begin 2018 op de markt komt. Wij zullen de betaalrekening en app dan beoordelen.
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