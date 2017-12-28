Moneyou introduceert betaalrekening

Update 10 september 2020

Moneyou stopt met al haar actviteiten, waaronder het aanbieden van een gratis betaalrekening (Moneyou Go).

Alleen nog een testversie

Op dit moment is er alleen nog een bètaversie van de app beschikbaar. Dit betekent dat de app alleen nog beschikbaar is voor een bepaalde groep testers, die feedback geven op de app, zodat deze nog verbeterd en uitgebreid kan worden. Het is bijvoorbeeld op dit moment met de testversie nog niet mogelijk om met iDeal te betalen, maar binnenkort kan dat wel. Ook kun je (nog) niet met automatische incasso betalen.

Dit is wat nu al bekend is:

Het is 1 rekening voor sparen en betalen.

Je ontvangt 0,4% rente over je saldo.

Bankieren gaat via de app.

Als je een bankpas aanvraagt (via de app), dan ga je betalen voor de rekening (€42 per jaar). Voor de testers is het eerste jaar gratis.

Als je andere producten van Moneyou hebt, zoals een hypotheek, kun je die in de toekomst ook via de app beheren.

Je tegoed tot €100.000 valt onder het Nederlands depositogarantiestelsel. Omdat Moneyou een dochteronderneming van ABN Amro is, betekent dit wel dat je tegoed op een rekening van Moneyou moet optellen bij een eventueel tegoed op rekening van ABN Amro en/of ABN Amro Mees Pierson.

Meer concurrentie bij banken

De Consumentenbond is voorstander van meer concurrentie tussen banken en is daarom blij met nieuwe aanbieders van betaalrekeningen.

Of de betaalrekening van Moneyou een goed alternatief is, hangt af van de mogelijkheden en kosten die de app biedt als deze begin 2018 op de markt komt. Wij zullen de betaalrekening en app dan beoordelen.

Lees ook: