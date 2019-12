Helft van de door NVWA onderzochte koolmonoxide-melders onveilig

Nieuws|Bij het recente gepubliceerde onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt de helft van de 29 onderzochte koolmonoxidemelders onveilig. Ruim de helft van de 29 onderzochte koolmonoxide-melders voldoet niet aan de veiligheidseisen. Bij 8 van de onderzochte CO-melders treedt het alarm niet in werking als er sprake is van koolmonoxide. Van de onderzochte CO-melders geven 6 geen storingssignaal als de sensor defect is, waardoor de consument geen waarschuwing krijgt als er een te hoge concentratie koolmonoxide aanwezig is.