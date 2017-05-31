Helft van de door NVWA onderzochte koolmonoxide-melders onveilig

Ruim de helft van de 29 onderzochte koolmonoxidemelders voldoet niet aan de veiligheidseisen. Bij 8 van de onderzochte CO-melders treedt het alarm niet in werking als er sprake is van koolmonoxide. Van de onderzochte CO-melders geven 6 geen storingssignaal als de sensor defect is, waardoor de consument geen waarschuwing krijgt als er een te hoge concentratie koolmonoxide aanwezig is.

Welke CO-melders falen?

Op de website van NVWA staat een overzicht van de onderzochte koolmonoxidemelders op merknaam. Controleer welk model je thuis hebt geïnstalleerd.

Wat moet je doen?

Controleer of je een van de onveilige type koolmonoxidemelder in huis hebt hangen.

Heb je nog vragen of kom je er niet uit, dan kan je contact opnemen met het NVWA klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.

Als je een onveilige koolmonoxidemelder hebt, vervang het apparaat. Wij hebben koolmonoxidemelders getest en wij raden een van deze veilige melders aan.

Extreme gevolgen

Langdurige inademing van koolmonoxide kan leiden tot duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en in extreme gevallen tot bewusteloosheid of overlijden. Je kunt een onveilige melder inleveren bij het gemeentelijk afvaldepot.