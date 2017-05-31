Helft van de door NVWA onderzochte koolmonoxide-melders onveilig

Peter van der Wilt Expert energieGepubliceerd op:31 mei 2017
Ruim de helft van de 29 onderzochte koolmonoxidemelders voldoet niet aan de veiligheidseisen. Bij 8 van de onderzochte CO-melders treedt het alarm niet in werking als er sprake is van koolmonoxide. Van de onderzochte CO-melders geven 6 geen storingssignaal als de sensor defect is, waardoor de consument geen waarschuwing krijgt als er een te hoge concentratie koolmonoxide aanwezig is.
Op de website van NVWA staat een overzicht van de onderzochte koolmonoxidemelders op merknaam. Controleer welk model je thuis hebt geïnstalleerd.
Langdurige inademing van koolmonoxide kan leiden tot duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en in extreme gevallen tot bewusteloosheid of overlijden. Je kunt een onveilige melder inleveren bij het gemeentelijk afvaldepot.