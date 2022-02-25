Archief energiebesparende-maatregelen

VvE leningen en subsidies voor verduurzamen
Een VvE kan met subsidie en een goedkope lening van de overheid gaan verduurzamen. Bekijk het overzicht.
Een VvE kan met subsidie en een goedkope lening van de overheid gaan verduurzamen. Bekijk het overzicht.
Welke hypotheekaanbieders bieden een lagere rente en gunstige voorwaarden als je wilt verduurzamen?
De SVn Duurzaamheidslening is een goedkope lening van de gemeente om je huis te verduurzamen. Bijvoorbeeld voor isolatie of zonnepanelen.
Bij Nationaal Warmtefonds kun je soms tegen 0% rente geld lenen voor energiebesparende maatregelen.
De Energiebespaarlening van Nationaal Warmtefonds is een goedkope lening om je huis te verduurzamen.
Via de gemeente kun je vaak subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen.
De overheid geeft in 2026 subsidie om je huis te verduurzamen. Bekijk de voorwaarden. Gebruik onze uitleg en tips om de ISDE-subsidie aan te vragen.
Wil je je woning verduurzamen en energie besparen? Bekijk wat verduurzamen kost en hoe je het kunt betalen. Een overzicht van kosten, subsidies en goedkope leningen in 2026.
Subsidie op de aankoop van zonnepanelen zul je niet snel meer vinden. Er zijn wel gunstige leningen voor zonnepanelen. En soms hebben gemeenten speciale regelingen.
Een warmtepomp is een flinke investering, maar vaak kun je subsidie aanvragen.
De helft van de energieleveranciers in Nederland voldoet niet aan de wettelijke eisen omtrent bereikbaarheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder 32 energieleveranciers. De bedrijven hebben geen telefonische klantenservice of bieden klanten geen e-mailadres waar zij hun vragen naar toe kunnen sturen.
Met de aanpassingen aan het prijsplafond voor energie komt het kabinet veel consumenten tegemoet. Tegelijkertijd kunnen een paar extra wijzigingen vooral huishoudens met de krapste beurs nog beter helpen.
De Consumentenbond is blij dat consumenten met het Energieplafond meer lucht krijgen om hun energierekening te betalen. Maar de uitwerking van het plan moet beter. Het huidige voorstel doet niets voor huishoudens die op een warmtenet zijn aangesloten. Ook consumenten die met elektriciteit verwarmen hebben het nakijken.
De helft van de energieleveranciers betaalt (veel) te weinig voor stroom die ze teruggeleverd krijgt van klanten met zonnepanelen. Dat constateert de Consumentenbond op basis van onderzoek.
Met de Zorgeloos Duurzaam Wonen Huisscan helpt de Consumentenbond huizenbezitters bij het verduurzamen van hun woning. Op 1 plek: advies, offertes en installatie en inschrijven voor een Isolatiecollectief.
Nederlandse consumenten hebben meer hulp nodig bij het maken van duurzame keuzes. Dat constateert de Consumentenbond op basis van een internationaal onderzoek naar duurzaam consumentengedrag. Nederland behoort tot de middenmoot van de 14 onderzochte landen.