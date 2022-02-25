Archief energiebesparende-maatregelen

Nieuws | 21 september 2022

Betere uitwerking energieplafond nodig

De Consumentenbond is blij dat consumenten met het Energieplafond meer lucht krijgen om hun energierekening te betalen. Maar de uitwerking van het plan moet beter. Het huidige voorstel doet niets voor huishoudens die op een warmtenet zijn aangesloten. Ook consumenten die met elektriciteit verwarmen hebben het nakijken.