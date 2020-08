Btw zonnepanelen terugvragen

Gebruik de kleineondernemersregeling

De Belastingdienst beschouwt particulieren die stroom terugleveren op verzoek als kleine ondernemers. Dat is voordelig omdat je als ondernemer de betaalde btw over de aanschaf en installatie van de panelen kunt terugkrijgen.

Deze kleineondernemersregeling (KOR) is de moeite waard. Het gaat al gauw om €750 tot €1000 bij een systeem van 12 panelen. Dit is afhankelijk van type en vermogen van de zonnepanelen.

Zo vraag je een kleine ondernemersregeling aan

Voor de regeling moet je een aantal administratieve handelingen doen, zoals een (meestal) eenmalige btw-aangifte. Op de website van Milieu Centraal staat een gedetailleerd stappenplan.

Je kunt de teruggaaf ook laten doen door een belastingadviseur of een bedrijf dat gespecialiseerd is in btw-teruggaaf bij zonnepalen. Dit kost ongeveer €100.

Let op bovengrens btw

Ondernemers betalen ook btw over de opbrengsten uit de teruggeleverde stroom. Hiervoor krijg je binnen de KOR een ontheffing. Mits je niet meer dan €1345 aan btw per jaar zou moeten betalen. Bijna iedere particulier met zonnepanelen blijft ruim onder deze grens.

ZZP'ers

Zzp'ers moeten opletten, zij bereiken de grens van €1345 eerder. Dit komt doordat andere btw-plichtige activiteiten ook meetellen.

Aanvraagtermijn voor teruggave

Je moet de btw binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar terugvragen. Heb je dit jaar zonnepalen gekocht of ga je dat nog doen, dan is de deadline dus 1 juli 2021.

Als je te laat bent kun je de belastinginspecteur nog om een 'ambtshalve teruggaaf' verzoeken. Dit kan tot 5 jaar na het jaar van aanschaf. Je kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de belastinginspecteur. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Bij nieuwbouw extra btw-teruggaaf?

Heb je een nieuwbouwwoning inclusief zonnepanelen gekocht? Dan kun je een deel van het dak aanmerken als zakelijk gebruik omdat het de zonnepanelen ondersteunt. Dus dan moet je dus ook een deel van de betaalde btw voor het dak terug kunnen vragen.

Uit interne memo's van het Ministerie van Financiën blijkt echter dat de Belastingdienst deze verzoeken afwijst. Dit ondanks een aantal gerechtelijke uitspraken in het voordeel van de nieuwbouwkoper.

Er zijn ook zaken, waarbij de rechter oordeelde dat er 'geen rechtstreeks en onmiddellijk verband is tussen de levering van zonne-energie en de bouw van de woning.' Het is wachten op een definitieve uitspraak van de Hoge Raad.

