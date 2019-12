Espressomachines: goede merken

Jura: hoogste waardering

Bezitters van een Jura espressomachine zijn heel erg tevreden over de prestaties en het gebruiksgemak van hun machine. Jura krijgt dan ook het hoogste cijfer voor merktevredenheid: een 8,6.

Alleen over de prijs-kwaliteitsverhouding is men wat minder positief. Jura bezitters reageerden ook het enthousiasts op de vraag of ze zouden overwegen een nieuw apparaat van hetzelfde merk te kopen. Bijna de helft zou zeker een nieuwe Jura overwegen.

Merkentrouw

Met name Jura bezitters zouden zo weer een nieuwe Jura kopen. Over het algemeen zou een derde van de ondervraagden kiezen voor een apparaat van hetzelfde merk, als de machine onverhoopt kapot gaat.

Overigens zou 90% van de ondervraagden in ieder geval overwegen een machine van het huidige merk te kopen. Over het algemeen zijn ze dan ook tevreden over hun espresso-apparaat. Wat ook wel blijjkt uit de rapportcijfers, geen enkel merk krijgt lager dan een 7,5.

Populairste merken

De espressoapparaten van DeLonghi en de Dolce Gusto en Nespresso apparaten van Krups stonden het vaakst op de aanrechten van de ruim 5200 ondervraagden. Ruim de helft van de ondervraagden heeft thuis een apparaat voor capsules of cups.

Een gunstige prijs-kwaliteitverhouding of een speciale actie/aanbieding was de meest genoemde reden tot aanschaf. Bij de merken Miele en Jura viel het op dat vooral de goede naam van het merk meewoog bij de aankoopbeslissing.

Merk Rapportcijfer Jura 8,6 Delonghi 8,4 DeLonghi voor Nespresso 8,4 Magimix voor Nespresso 8,3 Krups voor Nespresso 8,2 Magimix 8,1 Miele 8,0 Melitta 7,9 Krups voor Dolce Gusto 7,9 Saeco (= Philips Saeco) 7,9 Siemens 7,7 Krups 7,7 Bosch 7,6 Philips 7,5



Prijs-kwaliteitsverhouding

Bijna een derde van alle espressoapparaten had een aanschafwaarde tussen de €100 en €300. De meeste mensen geven dan ook aan best tevreden te zijn over wat je krijgt voor je geld. Voor een Jura, Miele en Siemens betaal je over het algemeen een stuk meer. De beoordeling voor de prijs-kwaliteitsverhouding is dan ook lager dan voor de meeste andere merken.

Gemiddelde levensduur en mankementen

1 op de 5 ondervraagden gaf aan dat het espresso-apparaat weleens kapot was gegaan. De meest genoemde mankementen zijn lekkage (22%), problemen met de waterdoorvoer (19%) en het niet functioneren van de start-knop (15%). Lekkage was met name bij de machines voor cups of capsules een vaak genoemd mankement.

De machines van Jura en Miele hadden vaker een defect dan gemiddeld, maar daar speelt mee dat de meeste machines ouder zijn dan van andere merken. Bij 40% van de ondervraagden met een Jura machine was de machine ouder dan 5 jaar, bij Miele 30%. De overige merken komen echt niet in de buurt van deze cijfers.

Over het onderzoek

Elk jaar testen wij honderden nieuwe producten en apparaten. Wat we niet kunnen testen, is hoe tevreden consumenten uiteindelijk zijn met zo’n product. Daarom vroegen we dit aan het internetpanel van de Consumentenbond. Ruim 5200 panelleden beantwoordden vragen over hun merk espressomachine.

Dit onderzoek is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en oordelen van consumenten. De resultaten zijn veralgemeniseerd: de oordelen gaan niet over een bepaald model, maar over het merk in het algemeen.

Er zitten grote verschillen tussen de espressomachines waar we uitspraken over doen. Zo varieert de leeftijd van pas gekocht tot meer dan 15 jaar oud. Prijzen lopen honderden euro’s uiteen, zelfs binnen één merk. En ook de manier waarop een espressomachine wordt gebruikt en (!) wordt onderhouden, speelt mee.

De uitkomsten van dit onderzoek gelden dus niet zonder meer voor álle modellen van een bepaald merk en kunnen afwijken van persoonlijke ervaringen.

