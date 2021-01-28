Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 1/2021.Artikel ‘Aftrekposten in de aangifte’ (p. 10-12) Aftrekbare dieetkosten (dieetlijst 2020 van Belastingdienst) Aftrekbare reiskosten voor medische behandeling Uitleg voor het berekenen van werkelijke uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis Tips voor belastingaangifte Stel je vraag over de aangifte Artikel ‘Weer naar Frankrijk?’ (p.13-15) Officieel reisadvies Frankrijk en reizen naar buitenland Corona-informatie van Franse overheid Coronamaatregelen Frankrijk (ANWB) Dekking reisverzekering in oranje gebied Artikel ‘Bijna met pensioen’ (p.17-19) Vragen over pensioenakkoord (pdf) Huidige keuzes bij pensioen AOW aanvragen Artikel ‘Bouwen aan je woningwaarde’ (p. 20-23) Vergunningcheck Kosten verbouwen Kosten bouwvergunning Energiebesparende maatregelen (gegevens 2020) Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) Tips verbouwen en klussen Artikel ‘Glurende postbodes’ (p. 26-28) Identificatieplicht bij banken en brokers Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Veelgestelde vragen over Wwft Je privacyrechten Artikel ‘Goedkope rechtsbijstand’ (p. 29-31) Het Juridisch Loket Eigen bijdrage berekenen gesubsidieerde rechtsbijstand (klik op pop-up-venster rechts) Peiljaarverlegging aanvragen Sociaal advocaat zoeken Gesubsidieerde mediator zoeken Geregistreerde mediator zoeken Raad voor Rechtsbijstand Juridisch advies Consumentenbond Artikel ‘Pensioen in vogelvlucht (p.32-35) Pensioen bij verkiezingen maart 2021 (pdf, alleen voor leden) Zie verder de sites bij artikel ‘Bijna met pensioen’ Artikel ‘Hulp bij zorgtaken (p. 36-39) Onafhankelijke cliëntondersteuner Mantelzorg Routewijzer naar zorg en ondersteuning Mantelzorgmakelaar zoeken Informatie voor zorggebruikers Voor vragen over langdurige zorg Vergoeding mantelzorg zorgverzekeraar Artikel ‘Opslagruimte voor een prikkie’ (p. 41-43) Dekking inboedelverzekering bij self storage Inboedel opslaan (gegevens 2018) Artikel ‘Sparen over de grens’ (p. 44-45) Veilig sparen Groen sparen Artikel ‘Juridisch advies Consumentenbond (p. 46) Online klachtenportaal Consumentenbond Lidmaatschap Geld & Recht en Volledig & Vertrouwd Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu