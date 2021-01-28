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Geldgids 1/2021

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 1/2021.

Gepubliceerd op:28 januari 2021

Artikel ‘Aftrekposten in de aangifte’ (p. 10-12)

Artikel ‘Weer naar Frankrijk?’ (p.13-15)

Artikel ‘Bijna met pensioen’ (p.17-19)

Artikel ‘Bouwen aan je woningwaarde’ (p. 20-23)

Artikel ‘Glurende postbodes’ (p. 26-28)

Artikel ‘Goedkope rechtsbijstand’ (p. 29-31)

Artikel ‘Pensioen in vogelvlucht (p.32-35)

Artikel ‘Hulp bij zorgtaken (p. 36-39)

Artikel ‘Opslagruimte voor een prikkie’ (p. 41-43)

Artikel ‘Sparen over de grens’ (p. 44-45)

Artikel ‘Juridisch advies Consumentenbond (p. 46)

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