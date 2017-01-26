Archief inductiekookplaat

Inductiepannen: welke zijn geschikt?
Voor inductie heb je pannen nodig met een magnetiseerbare en geleidende bodem.
Voor inductie heb je pannen nodig met een magnetiseerbare en geleidende bodem.
Lees hoe je een inductiekookplaat schoonmaakt.
Een vrijstaande inductiekookplaat kun je overal gebruiken: je hoeft hem alleen maar neer te zetten en in een geaard stopcontact te prikken en je kunt koken. Handig. Maar niet in alle situaties.
Lees onze tips voor waar je aan moet denken als je een inbouw-inductiekookplaat wilt installeren.
Inductiekookplaten met downdraft afzuiging zijn heel handig als je geen afzuigkap boven de kookplaat wil. Maar je moet wel met een aantal belangrijke punten rekening houden.
Bespaar op je energierekening door slimmer en energiezuiniger te koken op je inductiekookplaat. Bekijk de tips.
We testen inbouwinductiekookplaten van 60, 70, 80 en 90 centimeter breed. Met en zonder downdraft-afzuiging.
Voor een 1-fase-inductiekookplaat heb je geen speciale aansluiting nodig in je meterkast. Je sluit hem aan met een normale stekker in een gewoon geaard stopcontact. Toch kun je beter een 2-fasen-inductiekookplaat kopen.
Teflonpannen hebben geen goede reputatie. Ze zouden kankerverwekkende stoffen bevatten en vogels kunnen doodgaan door de schadelijke dampen uit de pannen. Zijn pannen met een antiaanbaklaag echt gevaarlijk?