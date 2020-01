Hoe wij inductiekookplaten testen

We testen inductiekookplaten met een breedte van ongeveer 60 cm met 4 kookzones. Inductiekookplaten worden steeds populairder door de overgang naar gasloos koken. Daarom zullen we in de toekomst meer en ook bredere inductiekookplaten testen.

Kookprestaties

We beoordelen hoe goed een inductiekookplaat:

Water aan de kook brengt op de grootste en kleinste pit

Op de laagste stand kan sudderen

De warmte verdeeld, bijvoorbeeld voor de ultieme pannenkoek

Op vol vermogen friet kan bakken, met op de andere kookzones een pan kokend water; een test voor de echte krachtpatsers

Energieverbruik

Bij alle prestatietests kijken we ook naar de hoeveelheid stroom die alle inductiekookplaten gebruiken en berekenen we een uiteindelijke score voor het energieverbruik per model.

Gebruiksgemak

We kijken naar het bedieningsgemak van de inductiekooplaat. Spreken de toetsen voor zich. Moet je heel vaak op een plus of min drukken, via een slider het vermogen aanpassen of kun je in één keer de gewenste kookstand kiezen. En hoe makkelijk gaat dat allemaal.

We beoordelen hoe gemakkelijk de plaat schoon te maken is en hoe fijn het nog koken is als alle pitten bezet zijn.

We geven ook een score voor de extra functies die een inductiekookplaat biedt. Heeft een model wel of geen flexzone, een individuele timer voor elke zone of panherkenning, waardoor de juiste bediening aanspringt als er een pan op staat. Hele basic modellen scoren hier dan ook niet zo hoog op.

Geluid

In de test letten we ook op geluid. Maar aan het geluid van de werkende plaat zelf is lastig een waarde toe te kennen. Meestal overstemt de afzuigkap of het borrelen van de pan het zoemen of klikken van de plaat. Harde piepjes bij bediening kunnen wel heel hinderlijk zijn. In de voor- en nadelen hebben we opvallende geluidskwesties genoemd. Check de vergelijker voor meer info over de geteste kookplaten.

Veiligheid

Tot slot letten we op hoe veilig een inductiekookplaat is. Alle kookplaten doorstaan de elektrische veiligheidsinspectie volgens de norm. Maar we testen de kookplaten op extra veiligheidsissues, namelijk:

Schakelt de plaat uit of zachter als er water overkookt?

Is de oppervlaktetemperatuur van de glasplaat tijdens gebruik ergens te hoog?

Schakelt de plaat uit of zachter als er een pan droogkookt?

Is de kookzone genoeg afgekoeld als de resthitte-waarschuwing uitgaat?

Scoort een model een lager cijfer op veiligheid, dan staat er in de ergste gevallen bij de nadelen in de productvergelijker uitgelegd waar we bij de test tegenaan liepen.

