Overstappen van analoge naar digitale tv

Wil of moet je overstappen van analoge naar digitale televisie? Voor digitale tv heb je andere apparatuur nodig en ook het opnemen is niet meer zoals voorheen. Digitale televisie heeft een flink aantal voordelen: betere beeldkwaliteit, hd-tv en meer zenders. En met interactieve televisie kun je ook films huren of tv-programma’s terugkijken. We vertellen je hoe je de overstap maakt.

Hoe wil je digitale tv ontvangen?

Analoge televisie ontvang je altijd via de kabel. Alle kabelaars bieden ook digitale televisie via de kabel aan. Er zijn ook andere tv-aanbieders die digitale tv aanbieden. Ze gebruiken glasvezel, dsl, de ether of zenden uit via de satelliet. Je moet mogelijk andere kabels trekken door je woning als je overstapt naar een andere variant.

Kabel (coax) : gebruikt je bestaande aansluitingen en bekabeling;

: gebruikt je bestaande aansluitingen en bekabeling; Glasvezel : de 'nieuwste' technologie, nog niet overal in Nederland beschikbaar. TV-mogelijkheden verschillen niet met kabel of dsl ;

: de 'nieuwste' technologie, nog niet overal in Nederland beschikbaar. TV-mogelijkheden verschillen niet met kabel of ; Dsl : tv-signaal via de internetkabel. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de afstand van je huis tot de wijkcentrale (want hoe verder weg, hoe minder snel internet);

: tv-signaal via de internetkabel. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de afstand van je huis tot de wijkcentrale (want hoe verder weg, hoe minder snel internet); Ether : een kleine antenne voor je raam is nodig. Het zenderaanbod is beperkt en het signaal is storingsgevoelig en er is geen hd- en interactieve tv mogelijk;

: een kleine antenne voor je raam is nodig. Het zenderaanbod is beperkt en het signaal is storingsgevoelig en er is geen hd- en interactieve tv mogelijk; Satelliet: je kunt zenders vanuit de hele wereld ontvangen. Wel moet je een schotelantenne met satellietkoppen aan je buitenmuur monteren.

Wat heb je nodig voor digitale televisie?

Het digitale beeldsignaal is bij de meeste zenders gecodeerd. Om het te decoderen sluit je een decoder aan op je televisie. Moderne televisies kunnen zelf het signaal decoderen. Deze tv's hebben namelijk een ingebouwde tuner. Je hebt dan wel nog een smartcard en zogenaamde CAM-module nodig. Voor het basis tv-pakket bij Caiway en Ziggo heb je aan de tv met ingebouwde tuner genoeg!

Je herkent geschikte tv’s aan de vermelding DVB-C (kabel), DVB-T (ether) en DVB-S (satelliet). Bij sommige providers is extra certficering door de provider nodig.

Bij Caiway en Ziggo kun je een deel van de digitale zenders ongecodeerd ontvangen, zonder extra apparatuur. Kijk je via dsl, dan heb je altijd een decoder nodig.

Hoe neem je digitale televisie op?

Om digitale televisie op te nemen is een decoder met harde schijf de handigste oplossing. We noemen dit ook wel een PVR (personal video recorder). Er zijn ook televisies die digitale tv opnemen op een externe harde schijf.

Je kunt meestal blijven opnemen met een dvd-harddiskrecorder. Daar zitten wel wat beperkingen aan.

Wil je gebruik maken van interactieve televisie?

Met interactieve televisie kun je films huren via je provider. Ook kun je gemiste tv-programma's een aantal dagen terugkijken. Je betaalt meestal per film of programma. Voor interactieve tv is altijd een decoder nodig.

Welke kabel heb je nodig voor digitale beeldkwaliteit en hd-tv?

Voor digitale beeldkwaliteit gebruik je een HDMI-kabel. Alle moderne televisies hebben meerdere HDMI-aansluitingen, die ook geschikt zijn om hd-televisie door te geven. Heb je nog een oudere televisie met alleen een SCART-aansluiting, dan kun je bij sommige decoders ook een SCART-kabel gebruiken. De beeldkwaliteit is dan iets minder goed en je kunt geen hd-televisie kijken.

Kun je op meerdere televisies digitale tv kijken?

Dat kan. Je neemt daarvoor een extra decoder (tv-ontvanger) of CI+ module (CAM module of insteekkaart) af bij je aanbieder. Soms is dit tegen hogere abonnementskosten. Hoe je digitale televisie kijkt op meerdere tv's, varieert per aanbieder. Bij de meeste aanbieders kun je ook tv-kijken via tablet, smartphone of pc. Dan heb je geen tweede decoder of CI+ module nodig.

Wat is alles-in-1?

Bijna alle tv-aanbieders bieden naast digitale televisie, ook abonnementen voor internet en vaste telefonie aan. Neem je ze alle drie, in een zogenaamd 'alles-in-1-pakket', dan kun je besparen en het kan handig zijn om 1 aanspreekpunt te hebben. Je kunt het tv-pakket uitbreiden met extra zenderpakketten of speciale sport- en filmzenders, zoals Fox Sports Eredivisie, Film 1 en HBO (alleen bij Ziggo). Ook kun je voor internet en tv in 1 pakket kiezen. Dus zonder vaste telefonie.

Uit welke aanbieders kan je kiezen?

Waar je woont, bepaalt uit welke aanbieders je kunt kiezen. Ook je wensen spelen mee. Je kunt eenvoudig tv-aanbieders vergelijken. Daarbij vergelijk je direct de testresultaten van alle providers. Heb je een keuze gemaakt? Dan kun je gelijk overstappen.

