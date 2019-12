Digitale tv opnemen

Abonnement met opnemen afsluiten

Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat je altijd zelf tv-programma's kunt opnemen. Het is een dienst geworden die door tv-providers wordt beheerd en aangeboden. Om te kunnen opnemen moet je nu kiezen voor een tv-abonnement waar 'opnemen' bij inzit of vink je dit aan als extra optie bij je gewenste tv-abonnement.

Apparatuur hoef je daarvoor niet meer zelf aan te schaffen: deze levert de provider in bruikleen aan. Vaak zijn daar wel kosten aan verbonden. Meestal zo'n €5 extra per maand.

Een alternatief voor opnemen is om programma's terug te kijken. Vrijwel alle providers bieden deze mogelijkheid ook aan in al hun tv-pakketten. Het is wel minder flexibel. Zo kun je vaak niet doorspoelen in programma’s om reclame over te slaan, wat met zelf opnemen wel altijd kan. Plus dat programma's vaak maar een beperkte periode terug te kijken zijn.

Verschillende opnametechnieken per provider

Programma's opnemen kan in principe via 3 verschillende technieken:

In de cloud

Een losse tv-ontvanger met harde schijf

Opnemen via de tv zelf

Je kunt daar niet echt tussen kiezen als klant: sommige providers gebruiken alleen de cloud-techniek, terwijl andere providers een tv-ontvanger met harde schijf leveren en sommige providers maken gebruik van beide technieken.

Daarnaast kun je bij sommige providers programma's opnemen met je eigen tv. Al deze technieken hebben voor- en nadelen.

Opnemen via de cloud

Verschillende providers, waaronder KPN, bieden opnemen via de ‘cloud’ aan. Daarbij worden de opnames op computers bij de provider opgeslagen en dus niet lokaal in de tv-ontvanger zelf. Wanneer je een opname terug wilt kijken, wordt het opgeslagen signaal vanaf die computers via de internetverbinding naar je tv-ontvanger gestuurd.

Voordeel is dat je vaak meerdere zenders tegelijkertijd kunt opnemen, ook in HD-kwaliteit. En bij sommige providers kun je de opgenomen programma's terugkijken op elke televisie waarop een tv-ontvanger is aangesloten. Ook blijven je opnames bewaard, mocht bijvoorbeeld de tv-ontvanger thuis defect raken. Een nadeel is dat je tijdens een storing bij de provider geen opnames kunt bekijken.

Er zit wel een maximum aan het aantal uur dat je mag opnemen, bijvoorbeeld maximaal 100 of 200 uur. Ga je daar overheen, dan worden de oudste opnames verwijderd. Daarnaast zijn de opnames beperkt houdbaar. Na een bepaalde periode, bijvoorbeeld een jaar, worden de opnames automatisch verwijderd. Daar is niets tegen te doen. Het aantal uur en de bewaartijd kunnen per provider verschillen.

Providers

Opnemen in de cloud wordt meestal toegepast door providers waar een tv-abonnement alleen mogelijk is wanneer je ook verplicht internet moet afnemen. Zo werkt het bijvoorbeeld bij KPN, Telfort, XS4ALL, Online.nl, Solcon en Fiber. Tegenwoordig biedt ook kabelaar Ziggo deze optie aan in de vorm van de Mediabox Next. Lees ook onze eerste indruk daarvan.

Belangrijkste plus- en minpunten:

+ veel zenders tegelijk op te nemen

+ opnames vaak op meerdere tv’s terug te kijken

+ opnames blijven bewaard als tv-ontvanger defect raakt

- opnames voor beperkte tijd bewaard

- opnames niet terug te kijken als er storing is bij provider

Opnemen met een tv-ontvanger met harde schijf

Digitale tv opnemen gaat makkelijk met een digitale tv-ontvanger met een ingebouwde harde schijf. Zo’n tv-ontvanger wordt ook wel ‘personal video recorder’ of PVR genoemd. De opnames worden lokaal opgeslagen op de harde schijf.

Voordeel hiervan is dat je zelf kunt bepalen hoelang je opnames wilt bewaren. Nadeel: wanneer het apparaat defect raakt, ben je de opnames kwijt. Daarnaast kun je de opnames alleen terugkijken op de televisie waarop het apparaat is aangesloten.

Met de meeste apparaten kun je minimaal 1 zender opnemen terwijl je tegelijkertijd een andere zender kijkt, of 2 zenders wanneer je niet kijkt en de tv-ontvanger op standby staat. Meer zenders tegelijk opnemen kan soms ook. Zo levert Ziggo de Mediabox XL, waarmee je maximaal 4 zenders tegelijk kunt opnemen. Bekijk hier onze impressie van de Mediabox XL.

Hoeveel uur je aan programma’s kan opslaan ligt aan de grootte van de ingebouwde harde schijf en of je zenders in high definition (HD) opneemt of in lagere beeldkwaliteit. HD-zenders vragen meer opslagruimte dan zenders in standard definition (SD). Maar de meeste apparaten kunnen ruim tientallen uren aan opnames opslaan, ook in HD. Zolang je ook weleens opnames verwijdert, zal de schijfgrootte niet snel een beperking zijn.

Providers

Bij kabelproviders zoals Ziggo en Caiway krijg je meestal een losse tv-ontvanger in bruikleen - ook voor opnemen - maar ook een provider als T-Mobile doet dit. Hetzelfde geldt voor satelliet-providers CanalDigitaal en Joyne, al moet je daar de apparatuur nog wel zelf kopen. Het gaat in alle gevallen om apparaten met een ingebouwde harde schijf of apparaten waar je zelf nog een losse harde schijf op moet aansluiten.

Overigens heeft Ziggo sinds de zomer van 2019 ook een cloud-oplossing voor opnemen met de Mediabox Next - lees ook onze eerste indruk daarvan. Ziggo biedt dit nu als enige 'opneem-optie' aan aan nieuwe klanten.

Belangrijkste plus- en minpunten:

+ zelf bepalen hoe lang je opnames bewaart

+ ook opnames kunnen terugkijken als provider een storing heeft

- opnames kun je kwijtraken wanneer tv-ontvanger defect raakt

- hoeveel uur aan opnames je kunt opslaan afhankelijk van apparaat

- opnames alleen terug te kijken op 1 tv

Kosten voor opnemen

Provider Opnemen Terugkijken / programma gemist KPN vanaf Internet en TV-pakket vanaf Internet en TV Basis-pakket

(is startpakket) Telfort* optie voor €5 per maand vanaf Internet en TV-pakket

(is startpakket) XS4ALL standaard bij afname Televisie standaard bij afname Televisie Ziggo vanaf TV Complete-pakket vanaf TV Start-pakket;

Uitgebreid terugkijken vanaf TV Complete Tele2 optie voor €3 per maand vanaf Internet & TV Light voor 6 zenders

(is startpakket) Online.nl vanaf Internet en TV-pakket

(is startpakket) vanaf Internet en TV-pakket

(is startpakket) T-Mobile optie voor €3 per maand vanaf Internet en TV-pakket

(is startpakket) NLE optie voor €5 per maand standaard bij afname Alles-in-1 Televisie CanalDigitaal eenmalig €299 (koop) standaard bij Alles-in-1-pakket

(levering via andere provider)

* Sinds 1 mei 2019 kun je geen Telfort-abonnement meer aanschaffen.

Opnemen via tv zelf

Het is ook mogelijk om programma’s op te nemen met je tv. Je hebt dan geen losse tv-ontvanger nodig. Op veel moderne tv’s kun je namelijk een losse harde schijf of usb-stick aansluiten, waarop de tv dan de opnames kan opslaan.

Bij welke provider kan dit?

Het kan alleen wanneer je tv kijkt via de ingebouwde digitale tuner van de televisie zelf. En dat is alleen mogelijk bij aanbieders van kabeltelevisie, zoals bij Ziggo of Caiway, en bij satelliettelevisie via CanalDigitaal of Joyne. Bij andere providers heb je altijd een losse tv-ontvanger nodig om tv te kijken.

In principe kan het nu ook nog bij KPN Digitenne. Alleen schakelt deze provider tussen maart 2018 en zomer 2019 over naar een nieuwe uitzendtechniek. En daarbij schaft het meteen de mogelijkheid af om alle zenders via de ingebouwde tuner te kijken. Het blijft alleen mogelijk voor de 'free-to-air'-zenders. Lees hier meer over de veranderingen bij Digitenne.

Wat heb je nodig?

In je tv moet de juiste digitale tuner zijn ingebouwd. Vrijwel alle platte tv’s die de laatste jaren zijn verkocht hebben een tuner die geschikt is voor kabeltelevisie en Digitenne: DVB-C en DVB-T/T2.

Voor satelliettelevisie is dit minder vanzelfsprekend en moet je goed naar de specificaties van de tv kijken: check of er een zogenaamde DVB-S2-tuner in zit. Daarnaast moet de tv geschikt zijn om mee op te nemen. Al kunnen tegenwoordig vrijwel alle tv’s dat, op enkele uitzonderingen na. Hierover lees je meer bij de geteste tv's of vraag het na bij de fabrikant.

Afhankelijk van welk tv-abonnement en welke zenders je kiest, zoals meer HD-zenders of een extra tv-pakket als Fox Sports, heb je vaak nog een zogenaamde CI+ module met smartcard nodig (CI staat voor ‘Common Interface’). Sommige zenders en zenderpakketten worden versleuteld verstuurd door de provider en zo’n CI+ module is nodig om deze versleuteling op te heffen. Lees meer over tv kijken met een CI+ module.

Losse harde schijf of usb-stick

Vervolgens sluit je een (zelf aan te schaffen) losse harde schijf of usb-stick aan op de tv. Check in de handleiding van de tv welke usb-poort je daarvoor kunt gebruiken. Soms staat er ‘HDD’ bij.

In alle gevallen zal de tv eerst de aangesloten harde schijf of usb-stick formatteren. Daarbij gaan alle gegevens die er eventueel nog op staan verloren. Maak daarom eerst een back-up van de harde schijf of usb-stick als er nog gegevens op staan.

De gemaakte opnames kun je alleen terugkijken op de tv waarmee de opnames zijn gemaakt. Het is dus niet mogelijk om de harde schijf naderhand op bijvoorbeeld je laptop of een andere tv aan te sluiten en daar de opnames te bekijken.

Let op: vaak worden er nog eisen aan de harde schijf of usb-stick gesteld. Deze mag bijvoorbeeld niet groter zijn dan 1 terabyte of moet juist minimaal 128 gigabyte groot zijn. Check van tevoren de tv-handleiding voor dergelijke beperkingen en eisen voordat je een losse harde schijf of usb-stick aanschaft.

Meer zenders tegelijk opnemen?

Een belangrijke beperking is dat je maar 1 zender kunt opnemen. Tegelijk een zender opnemen en een andere zender kijken, is alleen mogelijk als je tv beschikt over zogenaamde dubbele tuners. Vrijwel alle grote merken hebben zulke tv’s in het aanbod, maar het zijn vaak wel de duurdere (top)modellen.

Let op: als je zenders wilt opnemen die je alléén kunt kijken met een CI+ module, dan wordt het een stuk lastiger. Je hebt dan ook 2 CI+ modules met smartcard nodig en een tv waar 2 van zulke modules in kunnen. Alleen zijn er maar weinig tv’s die 2 aparte CI-ingangen hebben. Een aparte PVR gebruiken is dan veel makkelijker.

Belangrijkste plus- en minpunten:

+ geen tv-ontvanger nodig

+ alleen afstandsbediening van de tv nodig

- je kunt maar 1 zender tegelijk opnemen

- andere zender kijken dan je opneemt niet mogelijk

- opnames alleen terug te kijken op 1 tv

Wat heeft het laagste stroomverbruik? Ingebouwde tuner of losse ontvanger?

Tv-kijken via een ingebouwde tuner is bijna altijd het zuinigst. Het stroomverbruik is gemiddeld ruim 3% lager dan bij tv-kijken via een losse ontvanger (via HDMI). Want dan verbruikt de ontvanger ook stroom. Om dit te testen bekeken we het stroomverbruik van 6 televisies.

Opnemen met een dvd-harddiskrecorder

Ook met een dvd-harddiskrecorder kun je digitale tv-programma’s opnemen. Al raden we deze methode niet aan: het werkt minder makkelijk en biedt minder opties dan opnemen via de digitale apparatuur van de provider.

Met een dvd-harddiskrecorder neem je op vanaf de tv-ontvanger of vanaf de tv met ingebouwde tuner. Het tv-signaal komt niet meer rechtstreeks de dvd-harddiskrecorder binnen, maar loopt dus altijd via de tv-ontvanger of de tv.

Om op te nemen moet de tv-ontvanger of televisie dan ook op het juiste kanaal ingesteld staan – dat doe je niet meer op de dvd-recorder. Bovendien moeten de tv-ontvanger of tv tijdens de opname aan blijven staan én ingesteld blijven op het op te nemen signaal. Je kunt dus niet van kanaal wisselen tijdens het opnemen.

Hoe je met een dvd-recorder digitale tv kunt opnemen, lees je ook in deze post op het Ziggo-forum.

In het buitenland zijn er nog wel dvd-recorders te vinden met een ingebouwde digitale tuner, bijvoorbeeld DVB-C voor kabeltelevisie. Het is echter de vraag of deze apparaten op het netwerk van je kabelprovider gaan werken. We raden deze oplossing dan ook niet aan.

Belangrijkste plus- en minpunten:

+ dvd-harddiskrecorder blijft bruikbaar

- je kunt maar 1 zender tegelijk opnemen

- andere zender kijken dan je opneemt niet mogelijk

- het werkt omslachtig met meerdere apparaten

Programma's terugkijken

Vrijwel alle tv-providers bieden vanaf het basis-tv-abonnement ook de mogelijkheid om programma’s terug te kijken via de tv-ontvanger. Dat heet dan bijvoorbeeld Programma Gemist, Terugkijken, TV Gemist of Replay. Je kunt maar een beperkt aantal dagen terugkijken: meestal 7, soms 10 dagen, afhankelijk van je provider of pakket.

Niet alle programma's en zenders kun je op deze manier terugkijken. Bij sommige providers is het aantal terug te kijken zenders beperkt of moet je er een duurder tv-abonnement voor afsluiten.

Groot nadeel is dat je reclameblokken in de programma’s niet altijd kunt doorspoelen bij het terugkijken. Dat is zo afgesproken tussen de tv-providers en de tv-zenders. Ook wordt niet onthouden waar je bent gebleven met kijken, als je bijvoorbeeld halverwege stopt. Wil je echt geen reclames zien en ze door kunnen spoelen, dan moet je het tv-signaal opnemen. Check de mogelijkheden die je provider daarvoor biedt.

Belangrijkste plus- en minpunten:

+ vaak inbegrepen in basis tv-abonnement

- reclames meestal niet door te spoelen

- niet altijd alle zenders of programma's terug te kijken

