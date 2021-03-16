Archief isolatie

Warmte buitenhouden
Goede isolatie houdt in de winter niet alleen warmte binnen. In de zomer houdt isolatie de warmte juist buiten. We geven je tips om je woning koel te houden.
Goede isolatie houdt in de winter niet alleen warmte binnen. In de zomer houdt isolatie de warmte juist buiten. We geven je tips om je woning koel te houden.
Je kunt kiezen uit veel verschillende isolatiematerialen. Waar moet je op letten?
UF-schuim is spouwmuurisolatie die formaldehyde kan afgeven. Dit kan klachten geven. Wat is het en hoe controleer je of het in je woning zit?
Met de isolatie van de kruipruimte verlaag je je energiekosten en verhoog je het wooncomfort. Maar wat zijn je opties? Wij vertellen je waar je op moet letten.
Een slecht geïsoleerd dak verliest veel warmte en is een van de grootste energieverspillers in huis.
Kies voor gevelisolatie als je woning geen spouwmuren heeft.
Wil je muren isoleren? Spouwmuurisolatie is de goedkoopste en snelste manier.
Enkel glas en dubbel glas kun je het beste vervangen door hr++-glas of tripleglas. Dan bespaar je flink wat energie en je woont comfortabeler.
Vloerisolatie is makkelijk aan te brengen in een hoge kruipruimte. Maar ook zonder (of met een lage) kruipruimte is het mogelijk.
De Consumentenbond is positief over de verduurzamingsplannen die minister De Jonge op 2 juni 2022 presenteerde. Het kabinet maakt serieus werk van slecht geïsoleerde woningen. Maar er is nog ruimte voor verbetering.
De Consumentenbond roept het kabinet op om een isolatievoucher in te voeren. De isolatietegoedbon past goed in het isolatieprogramma dat minister Hugo de Jonge op 2 april presenteerde.
Met de Zorgeloos Duurzaam Wonen Huisscan helpt de Consumentenbond huizenbezitters bij het verduurzamen van hun woning. Op 1 plek: advies, offertes en installatie en inschrijven voor een Isolatiecollectief.
Nederlandse consumenten hebben meer hulp nodig bij het maken van duurzame keuzes. Dat constateert de Consumentenbond op basis van een internationaal onderzoek naar duurzaam consumentengedrag. Nederland behoort tot de middenmoot van de 14 onderzochte landen.
Het nieuwe coalitieakkoord versterkt de positie van consumenten en bevat veel punten waar de Consumentenbond voor heeft gepleit.
Het isoleren van woningen in Nederland moet sneller, slimmer en socialer. Dat stelt een coalitie van 3 politieke partijen en 7 maatschappelijke organisaties.
Daarvoor pleit een brede coalitie van organisaties. Belangrijk onderdeel is een ‘isolatievoucher’ van 2000 euro per huishouden voor de slechtst geïsoleerde woningen.