UF-schuim: wat is het en hoe ontdek je het?

Wat is UF-schuim?

UF-schuim is ureum-formaldehydeschuim. Het wordt soms gebruikt als spouwmuurisolatie. Het isolatiebedrijf spuit het als vloeistof in de spouw. Daarna zet het uit tot een vast isolerend schuim.

Je vindt het vooral bij woningen die in de jaren 60 tot en met begin jaren 80 zijn nageïsoleerd. Al wordt het nog steeds wel toegepast of geadviseerd.

Waarom wordt UF-schuim nog gebruikt?

UF-schuim is goede en relatief goedkope spouwmuurisolatie. Het is nog niet officieel verboden. Wel adviseert GGD Nederland sinds 24 februari 2026 om geen UF-schuim te gebruiken.

Hoe schadelijk is UF-schuim?

UF-schuim is een isolatieschuim. Daaruit kan formaldehyde vrijkomen als gas. Formaldehyde zit ook in veel andere producten. Bijvoorbeeld houtvezelplaten (zoals spaanplaat), textiel en sigarettenrook. Bij een hoge blootstelling kan formaldehyde schadelijk zijn.

Adem je formaldehyde in? Dan kun je last krijgen van:

Prikkelende geur

Irritatie van de ogen, neus of keel

Misselijkheid

Hoofdpijn

Mensen met longziekten, zoals astma, krijgen soms extra klachten als zij de stof inademen. Als je jarenlang formaldehyde inademt vergroot het de kans op kanker in je neus- en neuskeelholte. Dit risico geldt niet als je de stof korte tijd inademt.

Hoe weet je of er UF-schuim in je woning zit?

1. Check je papieren en de woninginformatie

Bekijk facturen, offertes of isolatierapporten. Termen die kunnen voorkomen zijn:

UF-(isolatie)schuim

Ureum(-)formaldehyde(schuim)

Uform

U-f schuim

Ureum-fenolformaldehyde(schuim)

Soms gebruiken bedrijven handelsnamen als Aminotherm, Thecotherm of Envirofoam.

Ook een bouwkundig rapport, de verkoopbrochure of energielabelrapport kan het soms noemen. Of vraag het na bij je verhuurder.

2. Kijk of je huis is na-geïsoleerd

UF-schuim wordt via boorgaten in de voegen van de buitenmuur geblazen. Let op een patroon van kleine, dichtgemaakte boorgaatjes in het voegwerk. Ze zitten vaak op vaste afstand. Bijvoorbeeld om de 1 meter tot 1,5 meter in horizontale rijen.

Het is een aanwijzing dat de woning is nageïsoleerd. Dit patroon komt ook voor bij andere soorten spouwisolatie.

3. Inspectie met een endoscoop

Een betrouwbare methode is met een endoscoopcamera in de spouw kijken. Dat kan via een bestaande opening. Bijvoorbeeld bij een ventilatierooster. Een isolatiebedrijf of bouwkundig inspecteur kan een klein gat in de gevel boren. Die kan het UF-schuim herkennen.

4. Klein materiaalmonster nemen

Blijft er twijfel? Dan kan de deskundige een klein monster uit de spouw nemen. Met zo’n monster stel je beter vast om welk materiaal het gaat. Deze methode is iets ingrijpender dan alleen endoscopie.

5. Indicaties in huis

Soms ruik je een prikkelende, chemische geur. Dit is geen betrouwbare manier om UF-schuim vast te stellen. Een geur kan ook een andere oorzaak hebben. Bovendien ruik je UF-schuim lang niet altijd.

Waar moet je mee oppassen?

Zelf ‘even boren’ of materiaal lostrekken veroorzaakt rommel en schade. Je kunt ook worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. Vermoed je dat er UF-schuim in de spouw zit en wil je zekerheid? Dan is endoscopie door een professional meestal de beste eerste stap.