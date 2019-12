Je kind en veiligheid

Met kinderen in huis heb je er een verantwoordelijkheid bij. Naast de basis van verzorging en voeding is ook de V van veiligheid nu een prioriteit. Kinderen moeten op jou kunnen vertrouwen voor een veilige omgeving om op te groeien. Denk vooral aan deze 3 pijlers: veilige leefomgeving, veilig slapen en veilig spelen.

Natuurlijk hoort bij opgroeien ook vallen en opstaan, maar er zijn situaties die je liever wilt vermijden.

Veilige leefomgeving

Een huis moet leefbaar blijven zonder dat er grote gevaren zijn voor je kind. Verschillende producten in huis zijn ineens een potentieel gevaar: denk aan stopcontacten en schoonmaakmiddelen. Ook de trap is leuk en de kinderstoel is voor een kind niet alleen een stoel, maar ook een klimobject. Enkele algemene tips:

Verplaats je zelf eens door het huis op kruiphoogte van je baby. Wat kom je allemaal tegen, waar kan je kindje straks bij? Denk ook aan planten, de sigaretten uit de asbak of de kattenbakkorrels. Plan vooruit. Neem maatregelen voordat je kind bij het volgende stadium is. Zorg er dus voor dat schoonmaakmiddelen onbereikbaar zijn en je huis voorzien is van traphekjes voordat je kind echt kan kruipen. Laat je kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelen. Kan je baby nog niet zitten of lopen, forceer dit dan niet door producten te kopen waarmee ze het wel kunnen. Kinderen moeten zich vrij kunnen bewegen, dus geef ze die ruimte.

Veilig slapen

Het grootste gedeelte van de dag slapen de kleinsten nog. Belangrijk dus dat dit veilig kan gebeuren. De drie belangrijkste tips:

Laat je kind altijd in een eigen bed slapen. Zorg dat je kind het niet te warm heeft. Zorg dat je kind vrij kan ademen.

En denk ook na over alternatieve slaapplekken. Een babymatras en ledikant zijn natuurlijk belangrijk, maar je kind slaapt misschien ook wel eens in de box of kinderwagen. En wat doe je buiten de deur, is een campingbedje wel een goed idee? Bij een veilige slaapomgeving komt een hoop kijken. Lees meer over veilig slapen.

Veilig spelen

Voor baby’s zijn ouders het leukste speelgoed, maar naarmate kinderen ouder worden komt er steeds meer speelgoed bij kijken. Belangrijkste tips: