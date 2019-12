Abonnement of prepaid voor je kind

Prepaid

Prepaid is dé manier om hoge kosten te voorkomen. Onderweg kan je kind bellen of een WhatsApp-berichtje sturen, bijvoorbeeld om je te laten weten dat hij bij een vriendje is aangekomen. Wil je kind ook al wat meer internetten? Laat hem dat vooral thuis via wifi doen. Internetten via 3G/4G met prepaid is relatief duur.

Hoe dan ook is een hoge rekening er niet bij met prepaid. Want één ding weet je zeker: als prepaid tegoed op is, is het ook echt op. Bellen en internetten kan dan niet meer. Je kind kan nog wel gebeld worden.

Een ander voordeel van prepaid is dat je je kind goed kunt leren wat bellen en internetten eigenlijk kost. Met een YouTube-filmpje kijken op het schoolplein jaagt hij zijn tegoed er zo doorheen. Maar jij hoeft je geen zorgen te maken om een hoge rekening achteraf. Je kunt ook afspraken maken over het tegoed dat je je kind geeft. Wil hij meer, dat mag hij bijvoorbeeld een extra opwaardeerkaart gaan kopen van zijn zakgeld.

Abonnement

Prepaid heeft een nadeel: de tarieven zijn vaak hoog vergeleken met een abonnement. Een prepaidminuut kost gemiddeld zo’n €0,15. Gelukkig kan het ook goedkoper: bellen met een abonnement kan al vanaf €0,01 per minuut. Voor een enkel belletje of sms’je is een hoger tarief geen probleem. Maar als je kind al wat vaker belt en internet (ongeveer 30 minuten en 50 MB), is een abonnement interessanter. Abonnementen met kleine bel- en internetbundels zijn er al vanaf ongeveer €5.

Met 50 minuten en 500 MB komt je kind een heel eind. Je kunt ook hier weer zelf je verbruik aanpassen, als je bijvoorbeeld denkt dat je kind meer MB's nodig heeft.

Social media

Bij tieners die net naar de middelbare school gaan, heb je als ouder het telefoongebruik vaak minder goed in de hand. Waarschijnlijk zijn ze al wat verder gevorderd in het gebruik van internet op de telefoon. Vooral sociale media als Instagram, Snapchat en WhatsApp zijn populair, ook onderweg. Ze knipperen even met hun ogen en zijn alweer 100 berichtjes verder. Ook YouTube wordt veel gebruikt en daarmee loopt het internetverbruik snel op.

Je kind is nu toe aan een groter abonnement. En misschien is hij al oud genoeg om een deel zelf te betalen. Voor 100 minuten en 1500 MB betaal je minstens €7,50 per maand. Let wel even op de voorwaarden: hoeveel betaal je bijvoorbeeld voor bellen en internetten buiten de bundel?

