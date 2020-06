Veiligheidswaarschuwing kinderwagen Mutsy Nio

Om welke kinderwagens gaat het?

De waarschuwing geldt voor de voorbeugel/bumperbar van de Mutsy Nio-kinderwagens met de serienummers MT17-58 tot MT19-16. Dit serienummer staat op een witte sticker onderop het zitje.

Nieuwe beugel aanvragen

Heb je een Mutsy Nio uit deze serie, gebruik de beugel dan niet meer. Je kunt een nieuwe beugel aanvragen via de website van Mutsy.

In het volledige bericht van de NVWA lees je meer informatie. Ook vind je daar welke welke (web)winkels de Mutsy Nio's uit de bewuste serie hebben verkocht.

Getest in september 2018

We zagen het gevaar voor beklemde vingertjes ook al toen we de Mutsy Nio kinderwagen testten in september 2018. Ook constateerden we dat de rem niet optimaal werkt als de wagen op een helling staat, het kindje in het zitje naar de ouders gericht is en de rugleuning volledig naar achteren is geklapt.

Meer problemen met veiligheid en constructie

Sinds we de Veiligheidstest strenger zijn gaan toepassen, vonden we ook bij deze kinderwagens veiligheids- en/of constructie-issues. Meer informatie in de beschrijving van de kinderwagen:

Lees ook: